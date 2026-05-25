「PEZ」と「はぴだんぶい」がコラボしたキーチャームが登場
老舗おもちゃメーカー「イワヤ」は5月中旬より、「PEZ」とサンリオの「はぴだんぶい」がコラボレーションしたキーチャーム「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」6種を、一部店舗にて先行発売している。
イワヤ「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」
「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」は、どこか懐かしく遊び心あふれる「PEZ」のスタイルに、個性派ユニット「はぴだんぶい」を掛け合わせたニューレトロなキーチャーム。PEZのアイコニックな形状を活かしつつ、キャラクターの可愛さを強調した大きめヘッドがポイントで、バッグにつけても目を惹くキュートな仕上がりとなっている。
イワヤ「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」
ラインアップは、「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の全6種類。ポーチやバッグのアクセントとしてはもちろんのこと、スライドブリスターのパッケージを採用しているため、複数並べて「推し活」のディスプレイとしても楽しむことができる。
パッケージサイズはW95×H140×D50mmで、価格は1,793円。
※キーチャームのキャンディはダミー。
イワヤ「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」
「PEZ×はぴだんぶい Key Charm」は、どこか懐かしく遊び心あふれる「PEZ」のスタイルに、個性派ユニット「はぴだんぶい」を掛け合わせたニューレトロなキーチャーム。PEZのアイコニックな形状を活かしつつ、キャラクターの可愛さを強調した大きめヘッドがポイントで、バッグにつけても目を惹くキュートな仕上がりとなっている。
ラインアップは、「ポチャッコ」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」の全6種類。ポーチやバッグのアクセントとしてはもちろんのこと、スライドブリスターのパッケージを採用しているため、複数並べて「推し活」のディスプレイとしても楽しむことができる。
パッケージサイズはW95×H140×D50mmで、価格は1,793円。
※キーチャームのキャンディはダミー。