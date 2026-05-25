朝にドル安進み、その後もみあい＝オセアニア為替概況



米国とイランの協議進展期待で対オセアニア通貨でもドル高が優勢となった。豪ドルは先週末終値の0.7120ドル台から0.71台後半へ上昇。一時0.7173ドルをつけた。もっとも動き自体は限定的なものにとどまっている。この後英国、米国と休場で、取引に勢いが見られない。NZドルも先週末終値の0.5840ドル台から0.5882ドルを付けた。その後は0.5870ドル台を中心にもみ合い。



対円でも豪ドルはしっかり。ドル円でも朝にドル安も、比較的しっかりした動きとなっており、株高などによる円売りもあって、クロス円は全般に買いが出ている。豪ドル円は先週金曜日の高値を更新する113.93円まで上昇。NZドル円は93.44円を付けている。



今週の主な予定

豪州

05/27 09:30 Westpac先行指数 （4月） 前回 -0.09% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 4.4% 前回 4.6% （前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 0.6% 前回 1.1% （前月比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 3.4% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

05/27 10:30 消費者物価指数 （4月） 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）



NZ

05/27 11:00 NZ中銀政策金利 （5月） 予想 2.25% 前回 2.25%

05/29 10:00 ANZ企業信頼感 （5月） 前回 -10.6





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