テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す
テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す
1.1798 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1766 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1699 100日移動平均
1.1690 21日移動平均
1.1687 一目均衡表・基準線
1.1682 200日移動平均
1.1675 一目均衡表・雲（上限）
1.1670 一目均衡表・雲（下限）
1.1659 一目均衡表・転換線
1.1650 10日移動平均
1.1644 現値
1.1581 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1533 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロドルは５月中旬以降、短期下降トレンドの形状を示している。しかし、本日の陽線示現により、10日線（1.1650）近辺へと上昇、上抜けを試す動きとなっている。次の上値ポイントは一目均衡表の雲（1.1670-1.1675）となる。RSI（14日）は45.8と引き続き売りバイアスが優勢。
1.1798 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1766 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1699 100日移動平均
1.1690 21日移動平均
1.1687 一目均衡表・基準線
1.1682 200日移動平均
1.1675 一目均衡表・雲（上限）
1.1670 一目均衡表・雲（下限）
1.1659 一目均衡表・転換線
1.1650 10日移動平均
1.1644 現値
1.1581 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
1.1533 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロドルは５月中旬以降、短期下降トレンドの形状を示している。しかし、本日の陽線示現により、10日線（1.1650）近辺へと上昇、上抜けを試す動きとなっている。次の上値ポイントは一目均衡表の雲（1.1670-1.1675）となる。RSI（14日）は45.8と引き続き売りバイアスが優勢。