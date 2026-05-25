テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す

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テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド一服、１０日線を試す



1.1798 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1766 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1699 100日移動平均

1.1690 21日移動平均

1.1687 一目均衡表・基準線

1.1682 200日移動平均

1.1675 一目均衡表・雲（上限）

1.1670 一目均衡表・雲（下限）

1.1659 一目均衡表・転換線

1.1650 10日移動平均

1.1644 現値

1.1581 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1533 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは５月中旬以降、短期下降トレンドの形状を示している。しかし、本日の陽線示現により、10日線（1.1650）近辺へと上昇、上抜けを試す動きとなっている。次の上値ポイントは一目均衡表の雲（1.1670-1.1675）となる。RSI（14日）は45.8と引き続き売りバイアスが優勢。

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