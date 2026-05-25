長崎のご当地アイドル、メンバー乗った車が高速道路で事故・ケガで一時入院「ご家族にも、本当に申し訳ない」 MilkShake運営が謝罪・報告
長崎発のアイドルグループ・MilkShake（ミルクセーキ）が25日、公式Xを更新し、メンバーが乗った車両が単独事故を起こし、ケガ人が出たと報告した。
【画像】長崎のご当地アイドル・MilkShake、メンバー乗った車が事故 報告全文
事故について「昨夜（5/24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました。あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます」と明らかにした。
その上で「警察の方の実況見分などで、右前のタイヤがパンクしていて、事故前のパンクなのか、事故の衝撃でパンクしたのかはわからないため、パンクが原因でハンドルをとられた可能性もあるものの、『居眠り運転やわき見運転ではないのはわかるが、運転者のなんらかの運転ミス』との見立てをいただきました」と説明。
「運営としては、長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません」と謝罪した。
5月30日・31日、6月7日に予定していたライブやイベント出演などは、中止・辞退とする。
「今後の活動につきましては、メンバーの心身の状況等を踏まえ、彼女たちの意向に沿って検討し、別途ご報告させていただきます。このたびは本当に申し訳ありません」としたためた。
【画像】長崎のご当地アイドル・MilkShake、メンバー乗った車が事故 報告全文
事故について「昨夜（5/24）イベント終了後の帰宅途中、メンバーが同乗し、運営が運転する車両が、高速道路上でガードレールに接触する単独事故を起こしました。あさみ・せいなは受診し、様子をみながら帰宅しました。こころが右肩を脱臼して一晩入院・治療し、本日正午すぎに退院、今後は通院しながら治療を続けます」と明らかにした。
「運営としては、長い活動の中で車での遠征は日常で、今まで無事故であったことは当然だと思っていましたし、メンバーを無事に送り届けることが一番の仕事だと思っていたのですが、結果的にこのような事故を起こしてしまい、メンバーにも大切な娘さんをお預けいただいているご家族にも、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンのみなさんにもたくさんのご心配をおかけし、関係各所にもご迷惑をおかけすることとなり、本当に申し訳ありません」と謝罪した。
5月30日・31日、6月7日に予定していたライブやイベント出演などは、中止・辞退とする。
「今後の活動につきましては、メンバーの心身の状況等を踏まえ、彼女たちの意向に沿って検討し、別途ご報告させていただきます。このたびは本当に申し訳ありません」としたためた。