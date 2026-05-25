「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票の第1回中間発表が25日にあり、高橋遥人投手（30）が先発投手部門でノミネート外から1位にランクインした。

高橋は9年目で初の開幕ローテーション入りを果たすと、自身初登板となった3月28日の巨人戦（東京ドーム）で完封勝利。幸先よく白星をつかむと、以降も“無双投球”を披露。ここまで7試合に先発し4完封を含む5勝負けなし、防御率0・99と圧倒的な数字でチームに貢献している。

入団以来、4度の手術を経験するなど度重なる故障に苦しんできた左腕。自身初の球宴出場へ向けて文句なしの中間発表1位で投球同様に快発進を決めた。

それでもファンの心境は複雑だ。高橋は開幕からローテーションを守るのは初めて。故障歴もあるだけにネットでは「選ばれれば嬉しいが、本音を言うと出て欲しくない。出来れば体のケアに充てて欲しい」「阪神ファンなら投票するな」などと後半戦へ向けて疲労を癒やす期間にあてて欲しいという意見があった。一方で「9者連続三振を狙ってほしい」と潜在能力の高さから大舞台で快挙を期待する声もあった。