ボランチでフル稼働の可能性も…佐野海舟がのぞかせるW杯連戦への自信「自分が出たらやれる準備は常に」
決意をもってワールドカップに臨む。MF佐野海舟(マインツ)は初の世界舞台となる北中米W杯へ。「最後の最後までしっかり成長にフォーカスして、自分のできることをやっていきたい」。国内活動の初日に、改めて意気込みを口にした。
マインツで過ごした充実のシーズンには胸を張る。2年連続でブンデスリーガ全試合出場を果たし、今シーズンは公式戦合計4164分間とフル稼働。「シーズンを通して、チームとしては悪い流れの時もあった。だけど、個人としてはいい時も悪い時も経験できて、成長できた」。公式戦48試合で2ゴール5アシストと得点にも絡んでみせた。
攻撃面の成長にも自信をのぞかせる。「ボールを奪うところは自分の武器だと思っているし、そこからの攻撃のところが自分の課題だと思っていた」。ボール奪取からそのままドリブルで前進し、相手のゴールを脅かした。「去年よりはゴールにつながる回数は増えた。でも、もっともっと質の部分だったり、その回数は上げていかないといけない」。各国との戦いに向け、さらなる成長を誓った。
ボランチとしての役割を担う選手は4人。その一人であるMF遠藤航(リバプール)が復帰途中のなかで、佐野の先発起用、そして連戦でのフル稼働の可能性は高い。
「(継続起用に向けて)その準備はしっかりやっている。自分が出たらしっかりやれる準備は常にやっておかないといけない」。クラブでのシーズンを終えたばかりでも疲労は見えず。W杯に向けて、静かに意欲を燃やしている。
(取材・文 石川祐介)
マインツで過ごした充実のシーズンには胸を張る。2年連続でブンデスリーガ全試合出場を果たし、今シーズンは公式戦合計4164分間とフル稼働。「シーズンを通して、チームとしては悪い流れの時もあった。だけど、個人としてはいい時も悪い時も経験できて、成長できた」。公式戦48試合で2ゴール5アシストと得点にも絡んでみせた。
ボランチとしての役割を担う選手は4人。その一人であるMF遠藤航(リバプール)が復帰途中のなかで、佐野の先発起用、そして連戦でのフル稼働の可能性は高い。
「(継続起用に向けて)その準備はしっかりやっている。自分が出たらしっかりやれる準備は常にやっておかないといけない」。クラブでのシーズンを終えたばかりでも疲労は見えず。W杯に向けて、静かに意欲を燃やしている。
(取材・文 石川祐介)