「次は俺がやる」と誓った4年前、W杯選考勝ち抜いたFW小川航基の自負「サッカーは得点を取らなきゃ勝てないスポーツ」
国際Aマッチ通算14試合10得点--。森保ジャパンで誰よりも得点の匂いを感じさせるストライカーが、直前まで続いたFW選考レースを勝ち抜いた。
日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)が北中米W杯に向けた国内合宿初日の25日、報道陣の取材に対応。自身初のW杯メンバー入りに「今まで感じたことのない感情を覚えたし、名前が呼ばれた時は素直に嬉しかった」と喜びを口にしつつ、「このチームでしっかりと優勝を目指して頑張りたい」と決意を込めた。
2022年のカタールW杯で日本代表がベスト16敗退に終わった直後、小川はSNSを通じて強い覚悟をつづっていた。「次は俺がやる。4年後に点を取るのは俺」。当時の小川は2019年のEAFF E-1選手権以降、3年間にもわたってA代表から遠ざかっている状況。同年のJ2リーグで41試合26得点を記録し、得点王に輝いたものの、W杯の選考レースに絡める立場ではなかった。
それでもこの夢と本気で向き合い続け、着実な歩みを続けてきた。23年夏、横浜FCからNECナイメヘンに旅立つ際にも「次に日本に帰ってくるときは必ず日の丸を背負って帰ってきます。そして次のW杯で点を取るのは僕です!」と宣言。24年3月、4年半ぶりの代表復帰でその誓いを実現させると、W杯予選7試合6得点という驚異的な活躍で代表定着を果たし、W杯選考レースに大きく食い込んできた。
今季はオランダ・エールディビジで出場機会を減らした上、昨年9月以降の日本代表戦でも目立ったアピールには至らず、FWの選考レースは予断を許さない状況が続いた。小川自身も「(メンバー発表前の)2週間くらいは今までにない感覚、感情、そわそわする感じがあった。前日はいろんな会話が抜けてしまうような感覚ではあった」と振り返ったようにメンバー入りへの確信はなかったという。
それでも森保一監督からの信頼は揺るがなかった。他のFWよりも小川が明らかに秀でているのは出場時間あたりの得点率。日本代表のFWには守備の連続性、ボールポゼッションへの関与、献身的なフリーランなど数多くの役割が求められるなか、ストライカーに求められる最も大きな仕事において小川を上回る選手はいないのは紛れもない事実だ。
それに相手が強くなればなるほど、ゴール前で違いを作り出せるストライカーの存在は不可欠。「得点を取るためには準備が一番大事。ボールがどこに来るかという感覚を僕はすごく持っていて、駆け引きだったり、クロスでは得点にならなくても触る回数がダントツで多いと思っている。それも自分の良さ」。W杯はその異質な個性を示すための格好の舞台となる。
ずっと心に刻み続けてきた舞台に立つからには、もちろん自信もある。
「サッカーは得点を取らなきゃ勝てないスポーツ。どんなシチュエーションであろうが、得点を取らないといけないし、得点は100%と言っていいほど必要になってくると思うので、その中で僕がこのチームでやってきたことはすごくマッチしている。得点を取るところに関して、このチームは素晴らしい選手が周りにいて、ボールも出てくるので、得点を決められる気しかしないという感じですね」
4年前の誓いに大きく近づいたとはいえ、まだまだ道半ば。「僕が言ったのはW杯で得点を取るということなので。それが僕の夢の一つ。夢への切符、チャンスを掴んだということなので、ここからが勝負だなと思います」。夢に向かって突き進み続けてきた覚悟のストライカーがW杯のゴールをこじ開ける。
(取材・文 竹内達也)
日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)が北中米W杯に向けた国内合宿初日の25日、報道陣の取材に対応。自身初のW杯メンバー入りに「今まで感じたことのない感情を覚えたし、名前が呼ばれた時は素直に嬉しかった」と喜びを口にしつつ、「このチームでしっかりと優勝を目指して頑張りたい」と決意を込めた。
それでもこの夢と本気で向き合い続け、着実な歩みを続けてきた。23年夏、横浜FCからNECナイメヘンに旅立つ際にも「次に日本に帰ってくるときは必ず日の丸を背負って帰ってきます。そして次のW杯で点を取るのは僕です!」と宣言。24年3月、4年半ぶりの代表復帰でその誓いを実現させると、W杯予選7試合6得点という驚異的な活躍で代表定着を果たし、W杯選考レースに大きく食い込んできた。
23年夏の欧州移籍スピーチ
今季はオランダ・エールディビジで出場機会を減らした上、昨年9月以降の日本代表戦でも目立ったアピールには至らず、FWの選考レースは予断を許さない状況が続いた。小川自身も「(メンバー発表前の)2週間くらいは今までにない感覚、感情、そわそわする感じがあった。前日はいろんな会話が抜けてしまうような感覚ではあった」と振り返ったようにメンバー入りへの確信はなかったという。
それでも森保一監督からの信頼は揺るがなかった。他のFWよりも小川が明らかに秀でているのは出場時間あたりの得点率。日本代表のFWには守備の連続性、ボールポゼッションへの関与、献身的なフリーランなど数多くの役割が求められるなか、ストライカーに求められる最も大きな仕事において小川を上回る選手はいないのは紛れもない事実だ。
それに相手が強くなればなるほど、ゴール前で違いを作り出せるストライカーの存在は不可欠。「得点を取るためには準備が一番大事。ボールがどこに来るかという感覚を僕はすごく持っていて、駆け引きだったり、クロスでは得点にならなくても触る回数がダントツで多いと思っている。それも自分の良さ」。W杯はその異質な個性を示すための格好の舞台となる。
ずっと心に刻み続けてきた舞台に立つからには、もちろん自信もある。
「サッカーは得点を取らなきゃ勝てないスポーツ。どんなシチュエーションであろうが、得点を取らないといけないし、得点は100%と言っていいほど必要になってくると思うので、その中で僕がこのチームでやってきたことはすごくマッチしている。得点を取るところに関して、このチームは素晴らしい選手が周りにいて、ボールも出てくるので、得点を決められる気しかしないという感じですね」
4年前の誓いに大きく近づいたとはいえ、まだまだ道半ば。「僕が言ったのはW杯で得点を取るということなので。それが僕の夢の一つ。夢への切符、チャンスを掴んだということなので、ここからが勝負だなと思います」。夢に向かって突き進み続けてきた覚悟のストライカーがW杯のゴールをこじ開ける。
(取材・文 竹内達也)