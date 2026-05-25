電撃復帰に吉田麻也も躊躇「W杯の準備の邪魔になるんじゃ…」咀嚼した自らの役割、仲間に伝えたい「難しかったときのW杯」
2022年カタールワールドカップ以来となる約3年5カ月ぶりの日本代表復帰となった。DF吉田麻也(LAギャラクシー)は25日にスタートした国内合宿初日に参加。「お客さんとして来ているわけじゃない。W杯前の貴重な準備の時間を使って呼んでもらっている。このチームがW杯で勝つ可能性を1mmでも1%でも上げられるように、何か自分の持っているものをひとつでも多くチームに伝えられたらいい」と、意気込みを語った。
14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会と3連続でW杯を戦った元キャプテンが、再び日の丸を背負った。15日のメンバー発表から6日後、日本サッカー協会(JFA)が発表。31日に国立競技場で行われるキリンチャレンジカップ2026・アイスランド代表戦までの活動において、27日にUEFAカンファレンスリーグ決勝を控えるMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が不参加となり、吉田が追加招集となった。
W杯メンバー発表直後、スタッフから追加招集の打診があった。「僕もちょっと半信半疑だった」(吉田)。森保一監督と直接電話で話し、アイスランド戦を日本サッカーに貢献した吉田への感謝の場にしたいこと、そして吉田から代表チームに自らの経験を伝えてほしい旨を聞いたという。
ひさびさの代表招集に、吉田も躊躇した。
「迷いましたね。一番迷ったのは、W杯の準備の邪魔になるんじゃないかというのがすごくあった。すぐ長谷部(誠)コーチに電話をして……大丈夫なのかと。ハセさんは大丈夫だと言うので。それで監督にもそこだけが懸念だったので確認した。一晩中考えて、自分は日本を強くしたいという気持ちでプレーしてきたので。自分にできることはまだあるんじゃないかなというのが、一番の決め手だった」
自身がいなくなってからの代表戦はすべて観てきた。その変化は「強豪のチームに対しても勝てること、守備一辺倒ではなくなってきていること」。その強さは、グループリーグ3連戦から一発勝負の決勝トーナメントという短期決戦へのアドバンテージになる。「やっぱりポゼッション率を上げて疲労を軽減しなきゃいけない。もちろん初戦は大事だけど、8年前、4年前より質の高い勝ち方ができると思っている」。W杯の舞台に向けた日本代表の成長に目を細めていた。
W杯の経験だけでなく、開催国アメリカでプレーしてきた生の情報も伝えるつもりだ。「(アメリカの気温は)場所によって全然(違うん)だけど、ダラスはちょっとやばい」。警戒の要素として、グループリーグ初戦、第3節の開催地であるダラスの気候を挙げる。「湿気もある。(夏の)ダラス、オースティン、ヒューストンは本当に行きたくないくらい。ストームが来たりもする。モンテレイはもっと暑い。(環境も)簡単ではない。そういう移動も鍵になる」。北中米開催という過酷な道程も、自身の経験をもとに分析してみせた。
吉田とともに戦ってきたDF長友佑都(FC東京)が5大会連続でメンバー入り。吉田はその価値について「苦しくなったときに彼の存在は生きる。むしろ佑都が目立たないことがチームにとっては一番いい状況」と持論を語る。
「ほとんどの選手が2回目か1回目で、いい感覚のW杯しか持っていない。難しかったときのW杯をしっかり理解している、(吉田自身と)佑都もそうだけど、そういうのをちゃんと伝えていくことが大事」。グループリーグ敗退のブラジル大会を始め、W杯で味わってきた悔しさを未来につなげていく。
(取材・文 石川祐介)
W杯メンバー発表直後、スタッフから追加招集の打診があった。「僕もちょっと半信半疑だった」(吉田)。森保一監督と直接電話で話し、アイスランド戦を日本サッカーに貢献した吉田への感謝の場にしたいこと、そして吉田から代表チームに自らの経験を伝えてほしい旨を聞いたという。
ひさびさの代表招集に、吉田も躊躇した。
「迷いましたね。一番迷ったのは、W杯の準備の邪魔になるんじゃないかというのがすごくあった。すぐ長谷部(誠)コーチに電話をして……大丈夫なのかと。ハセさんは大丈夫だと言うので。それで監督にもそこだけが懸念だったので確認した。一晩中考えて、自分は日本を強くしたいという気持ちでプレーしてきたので。自分にできることはまだあるんじゃないかなというのが、一番の決め手だった」
自身がいなくなってからの代表戦はすべて観てきた。その変化は「強豪のチームに対しても勝てること、守備一辺倒ではなくなってきていること」。その強さは、グループリーグ3連戦から一発勝負の決勝トーナメントという短期決戦へのアドバンテージになる。「やっぱりポゼッション率を上げて疲労を軽減しなきゃいけない。もちろん初戦は大事だけど、8年前、4年前より質の高い勝ち方ができると思っている」。W杯の舞台に向けた日本代表の成長に目を細めていた。
W杯の経験だけでなく、開催国アメリカでプレーしてきた生の情報も伝えるつもりだ。「(アメリカの気温は)場所によって全然(違うん)だけど、ダラスはちょっとやばい」。警戒の要素として、グループリーグ初戦、第3節の開催地であるダラスの気候を挙げる。「湿気もある。(夏の)ダラス、オースティン、ヒューストンは本当に行きたくないくらい。ストームが来たりもする。モンテレイはもっと暑い。(環境も)簡単ではない。そういう移動も鍵になる」。北中米開催という過酷な道程も、自身の経験をもとに分析してみせた。
吉田とともに戦ってきたDF長友佑都(FC東京)が5大会連続でメンバー入り。吉田はその価値について「苦しくなったときに彼の存在は生きる。むしろ佑都が目立たないことがチームにとっては一番いい状況」と持論を語る。
「ほとんどの選手が2回目か1回目で、いい感覚のW杯しか持っていない。難しかったときのW杯をしっかり理解している、(吉田自身と)佑都もそうだけど、そういうのをちゃんと伝えていくことが大事」。グループリーグ敗退のブラジル大会を始め、W杯で味わってきた悔しさを未来につなげていく。
(取材・文 石川祐介)