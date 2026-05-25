２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９２銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円９７銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円９０銭前後で推移しており、午前１０時２０分過ぎには１５８円７６銭近辺までドル安・円高が進行した。トランプ米大統領は２３日、戦闘終結に向けたイランとの合意に関して「まもなく発表されるだろう」との認識を示した。中東情勢の緊張緩和期待が強まり、ＷＴＩ価格は日本時間の２５日午前には一時１バレル＝９０ドル台まで下落。「有事のドル買い」の巻き戻しでドル売り・円買いが強まった。ただ、同大統領は２４日には「合意は急がないよう指示した」とも投稿しており、依然として先行きには不透明感も残るなか、午後３時にかけては１５８円９０銭台にやや値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３９ドル前後と同０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS