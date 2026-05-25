「熱狂を纏う1st。冷静に勝利を奪う2nd」北九州が新ユニフォームを発表
ギラヴァンツ北九州は25日、2026-27シーズンで着用するユニフォームを発表した。「熱狂を纏う1st。冷静に勝利を奪う2nd」と紹介している。
1stユニフォームは黄を基調とし、首から脇にかけては細い赤のラインを配置。「ギラヴァンツ北九州の象徴である“灼熱のイエロー”を全面にまとい、 クラブの情熱と覚悟をストレートに表現。アクセントとして走るレッドラインは、挑戦を恐れず前へ突き進む闘志を 象徴し、ネイビーとのコントラストが力強さと品格を演出」したという。
襟もついていて「クラシックなフットボールスタイルを現代的にアップデートし、“ギラヴァンツらしさ”を際立たせている」と説明。また、「両脇に配置した北九州市を司る五都市をシャープなストライプで表現し、 スピード感と突破力をイメージ。ピッチで戦う選手、スタンドで声を響かせるサポーター、そして北九州の街。そのすべての想いを繋ぎ、勝利へ突き進むためのユニフォーム。“誇りを纏い、熱狂を生み出す一着。”」とアピールした。
2ndユニフォームは白を基調に黒のラインが入っていて「無駄を削ぎ落としたカラーリングがギラヴァンツ北九州の持つ スピード感、冷静さ、そして勝負強さを際立たせる。衿やアームホールのブラックラインは、力強さと威圧感を演出」。続けて「シンプルでありながら鋭く走るサイドストライプがピッチ上で 躍動感を表現し、“静かに燃える闘志”をデザインへ落とし込み、 アウェイの地でも揺るがぬ存在感を放つ一着に仕上げた」と伝えている。
1stユニフォームは黄を基調とし、首から脇にかけては細い赤のラインを配置。「ギラヴァンツ北九州の象徴である“灼熱のイエロー”を全面にまとい、 クラブの情熱と覚悟をストレートに表現。アクセントとして走るレッドラインは、挑戦を恐れず前へ突き進む闘志を 象徴し、ネイビーとのコントラストが力強さと品格を演出」したという。
2ndユニフォームは白を基調に黒のラインが入っていて「無駄を削ぎ落としたカラーリングがギラヴァンツ北九州の持つ スピード感、冷静さ、そして勝負強さを際立たせる。衿やアームホールのブラックラインは、力強さと威圧感を演出」。続けて「シンプルでありながら鋭く走るサイドストライプがピッチ上で 躍動感を表現し、“静かに燃える闘志”をデザインへ落とし込み、 アウェイの地でも揺るがぬ存在感を放つ一着に仕上げた」と伝えている。
/— ギラヴァンツ北九州 オフィシャル (@Giravanz_staff) May 25, 2026
「2026/27シーズン 明治安田J3リーグ」ユニフォームデザイン決定・先行予約販売について
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「2026/27シーズン 明治安田J3リーグ」のユニフォームデザインが決定し、本日より先行予約が開始します!
️先行予約期間
5月25日(月)18:00 〜 6月14日(日)23:59
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