「ついに1stに!」恒例の限定モチーフを通年で採用、八戸の新ユニフォームが決定
ヴァンラーレ八戸は24日、2026-2027シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。
1stユニフォームのモチーフは「八戸三社大祭山車」。2021年から限定ユニフォームで使用してきたモチーフを初めて通年で採用し、八戸三社大祭で登場する山車を前面に大きくデザインしたユニフォームになった。クラブは「地域を共に盛り上げ、もっと八戸を全国へ伝えたいという思いをもとに、皆さまと一緒に闘ってまいります」と伝えている。
2ndユニフォームのモチーフは「馬」。江戸時代には人間よりも馬が多いと言われた地域だといい、「八戸は単なる馬の産地というだけでなく、馬と共に歩んだ歴史と文化が今も息づく、特色ある地域です。そこで、青森県南地方に春を呼ぶ伝統芸能『八戸えんぶり』の烏帽子と馬の象徴である『たてがみ』が風になびく様子をモチーフにし、ホームタウンへのリスペクトを表すデザイン」のユニフォームを採用した。
ユニフォームサプライヤーのhummelは「八戸三社大祭ユニがついに1stに!」とXで反応している。
1stユニフォームのモチーフは「八戸三社大祭山車」。2021年から限定ユニフォームで使用してきたモチーフを初めて通年で採用し、八戸三社大祭で登場する山車を前面に大きくデザインしたユニフォームになった。クラブは「地域を共に盛り上げ、もっと八戸を全国へ伝えたいという思いをもとに、皆さまと一緒に闘ってまいります」と伝えている。
ユニフォームサプライヤーのhummelは「八戸三社大祭ユニがついに1stに!」とXで反応している。
2026-2027シーズン ユニフォームデザイン決定— ヴァンラーレ八戸【公式】 (@vanraure) May 24, 2026
8月に開幕となる2026-2027シーズン着用のオーセンティックユニフォームのデザインが決定いたしました
なんと‼️1stユニと2ndユニで異なるデザイン‼️
是非、デザインモチーフとした理由までご覧くださいhttps://t.co/xkOZKRstqk#ヴァンラーレ八戸 pic.twitter.com/7ms731pZUL