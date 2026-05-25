25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数643、値下がり銘柄数784と、値下がりが優勢だった。



個別ではクオンタムソリューションズ<2338>、シリコンスタジオ<3907>、ニッカトー<5367>、北川精機<6327>、メディアリンクス<6659>など7銘柄がストップ高。ＹＫＴ<2693>、チタン工業<4098>、戸田工業<4100>、松尾電機<6969>、指月電機製作所<6994>は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社<1948>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ＫＧ情報<2408>、アップルインターナショナル<2788>など41銘柄は年初来高値を更新。ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、リバーエレテック<6666>、レオクラン<7681>、太洋テクノレックス<6663>、大日光・エンジニアリング<6635>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、ナカボーテック<1787>、佐藤渡辺<1807>など101銘柄が年初来安値を更新。サイバーステップホールディングス<3810>、ナガホリ<8139>、片倉コープアグリ<4031>、ＩＮＥＳＴ<7111>、エフオン<9514>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース