25日の日経平均株価は前週末比1819.12円（2.87％）高の6万5158.19円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は682、値下がりは851、変わらずは30。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を251.82円押し上げ。次いで東エレク <8035>が236.33円、アドテスト <6857>が219.64円、キオクシア <285A>が188.90円、ＴＤＫ <6762>が173.48円と続いた。



マイナス寄与度は33.79円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が30.17円、コナミＧ <9766>が17.43円、テルモ <4543>が15.69円、三菱商 <8058>が11.26円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、空運業、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には鉱業、小売業、倉庫・運輸が並んだ。



株探ニュース