ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 304101 31.2 70010
２. <1321> 野村日経平均 46080 61.4 68330
３. <1357> 日経Ｄインバ 31173 7.5 3064
４. <1458> 楽天Ｗブル 16393 -1.1 83530
５. <1579> 日経ブル２ 12162 -21.4 756.8
６. <1360> 日経ベア２ 10244 6.9 75.2
７. <200A> 野村日半導 8065 9.7 4772
８. <1306> 野村東証指数 7635 12.7 418.0
９. <1540> 純金信託 7006 24.6 21570
10. <1568> ＴＰＸブル 6335 4.0 942.5
11. <1329> ｉＳ日経 4327 8.8 6798
12. <2644> ＧＸ半導日株 3937 -52.6 4130
13. <1320> ｉＦ日経年１ 3554 75.6 68070
14. <1542> 純銀信託 3135 23.9 36270
15. <1308> 上場東証指数 2928 120.6 4130
16. <1330> 上場日経平均 2717 -35.6 68440
17. <2243> ＧＸ半導体 2656 55.9 4759
18. <1489> 日経高配５０ 2539 92.1 3236
19. <1671> ＷＴＩ原油 2470 83.0 5338
20. <2631> ＭＸナスダク 2361 149.1 34060
21. <1615> 野村東証銀行 2257 39.6 673.2
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2132 10.0 4309
23. <1358> 上場日経２倍 1988 -1.0 133600
24. <1545> 野村ナスＨ無 1955 58.7 246.7
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1843 99.0 408.3
26. <1459> 楽天Ｗベア 1816 -19.9 124
27. <2559> ＭＸ全世界株 1732 124.9 29830
28. <1655> ｉＳ米国株 1589 53.7 864.7
29. <563A> ＧＸＮデカバ 1415 36.8 1105
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1230 51.9 1037
31. <408A> ｉＳＢＡＩ 1133 102.7 335.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1128 13.9 2573
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1124 83.7 78430
34. <2036> 金先物Ｗブル 1118 34.1 180800
35. <1346> ＭＸ２２５ 1017 -53.4 67960
36. <1398> ＳＭＤリート 941 -75.8 1857.5
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 936 -30.5 1931.0
38. <1356> ＴＰＸベア２ 904 30.3 117.2
39. <314A> ｉＳゴールド 817 20.9 342.8
40. <2244> ＧＸＵテック 816 82.6 3568
41. <282A> ＧＸ半導１０ 808 -8.7 2556
42. <2840> ｉＦＥナ百無 754 23.8 2780
43. <1571> 日経インバ 719 75.8 308
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 717 -51.2 34650
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 707 35250.0 633.6
46. <1326> ＳＰＤＲ 674 13.9 66410
47. <2624> ｉＦ日経年４ 632 378.8 6558
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 631 14.7 77
49. <2038> 原油先Ｗブル 608 104.7 2560
50. <1699> 野村原油 537 99.6 634.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 304101 31.2 70010
２. <1321> 野村日経平均 46080 61.4 68330
３. <1357> 日経Ｄインバ 31173 7.5 3064
４. <1458> 楽天Ｗブル 16393 -1.1 83530
５. <1579> 日経ブル２ 12162 -21.4 756.8
６. <1360> 日経ベア２ 10244 6.9 75.2
７. <200A> 野村日半導 8065 9.7 4772
８. <1306> 野村東証指数 7635 12.7 418.0
９. <1540> 純金信託 7006 24.6 21570
10. <1568> ＴＰＸブル 6335 4.0 942.5
11. <1329> ｉＳ日経 4327 8.8 6798
12. <2644> ＧＸ半導日株 3937 -52.6 4130
13. <1320> ｉＦ日経年１ 3554 75.6 68070
14. <1542> 純銀信託 3135 23.9 36270
15. <1308> 上場東証指数 2928 120.6 4130
16. <1330> 上場日経平均 2717 -35.6 68440
17. <2243> ＧＸ半導体 2656 55.9 4759
18. <1489> 日経高配５０ 2539 92.1 3236
19. <1671> ＷＴＩ原油 2470 83.0 5338
20. <2631> ＭＸナスダク 2361 149.1 34060
21. <1615> 野村東証銀行 2257 39.6 673.2
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2132 10.0 4309
23. <1358> 上場日経２倍 1988 -1.0 133600
24. <1545> 野村ナスＨ無 1955 58.7 246.7
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 1843 99.0 408.3
26. <1459> 楽天Ｗベア 1816 -19.9 124
27. <2559> ＭＸ全世界株 1732 124.9 29830
28. <1655> ｉＳ米国株 1589 53.7 864.7
29. <563A> ＧＸＮデカバ 1415 36.8 1105
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1230 51.9 1037
31. <408A> ｉＳＢＡＩ 1133 102.7 335.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1128 13.9 2573
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1124 83.7 78430
34. <2036> 金先物Ｗブル 1118 34.1 180800
35. <1346> ＭＸ２２５ 1017 -53.4 67960
36. <1398> ＳＭＤリート 941 -75.8 1857.5
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ 936 -30.5 1931.0
38. <1356> ＴＰＸベア２ 904 30.3 117.2
39. <314A> ｉＳゴールド 817 20.9 342.8
40. <2244> ＧＸＵテック 816 82.6 3568
41. <282A> ＧＸ半導１０ 808 -8.7 2556
42. <2840> ｉＦＥナ百無 754 23.8 2780
43. <1571> 日経インバ 719 75.8 308
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 717 -51.2 34650
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 707 35250.0 633.6
46. <1326> ＳＰＤＲ 674 13.9 66410
47. <2624> ｉＦ日経年４ 632 378.8 6558
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 631 14.7 77
49. <2038> 原油先Ｗブル 608 104.7 2560
50. <1699> 野村原油 537 99.6 634.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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