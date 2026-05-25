　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　304101　　　31.2　　　 70010
２. <1321> 野村日経平均　　 46080　　　61.4　　　 68330
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 31173　　　 7.5　　　　3064
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16393　　　-1.1　　　 83530
５. <1579> 日経ブル２　　　 12162　　 -21.4　　　 756.8
６. <1360> 日経ベア２　　　 10244　　　 6.9　　　　75.2
７. <200A> 野村日半導　　　　8065　　　 9.7　　　　4772
８. <1306> 野村東証指数　　　7635　　　12.7　　　 418.0
９. <1540> 純金信託　　　　　7006　　　24.6　　　 21570
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6335　　　 4.0　　　 942.5
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　4327　　　 8.8　　　　6798
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　3937　　 -52.6　　　　4130
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　3554　　　75.6　　　 68070
14. <1542> 純銀信託　　　　　3135　　　23.9　　　 36270
15. <1308> 上場東証指数　　　2928　　 120.6　　　　4130
16. <1330> 上場日経平均　　　2717　　 -35.6　　　 68440
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　2656　　　55.9　　　　4759
18. <1489> 日経高配５０　　　2539　　　92.1　　　　3236
19. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2470　　　83.0　　　　5338
20. <2631> ＭＸナスダク　　　2361　　 149.1　　　 34060
21. <1615> 野村東証銀行　　　2257　　　39.6　　　 673.2
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2132　　　10.0　　　　4309
23. <1358> 上場日経２倍　　　1988　　　-1.0　　　133600
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　1955　　　58.7　　　 246.7
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1843　　　99.0　　　 408.3
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1816　　 -19.9　　　　 124
27. <2559> ＭＸ全世界株　　　1732　　 124.9　　　 29830
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1589　　　53.7　　　 864.7
29. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1415　　　36.8　　　　1105
30. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1230　　　51.9　　　　1037
31. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　1133　　 102.7　　　 335.6
32. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1128　　　13.9　　　　2573
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1124　　　83.7　　　 78430
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　1118　　　34.1　　　180800
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　1017　　 -53.4　　　 67960
36. <1398> ＳＭＤリート　　　 941　　 -75.8　　　1857.5
37. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 936　　 -30.5　　　1931.0
38. <1356> ＴＰＸベア２　　　 904　　　30.3　　　 117.2
39. <314A> ｉＳゴールド　　　 817　　　20.9　　　 342.8
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 816　　　82.6　　　　3568
41. <282A> ＧＸ半導１０　　　 808　　　-8.7　　　　2556
42. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 754　　　23.8　　　　2780
43. <1571> 日経インバ　　　　 719　　　75.8　　　　 308
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 717　　 -51.2　　　 34650
45. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 707　 35250.0　　　 633.6
46. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 674　　　13.9　　　 66410
47. <2624> ｉＦ日経年４　　　 632　　 378.8　　　　6558
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 631　　　14.7　　　　　77
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 608　　 104.7　　　　2560
50. <1699> 野村原油　　　　　 537　　　99.6　　　 634.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース