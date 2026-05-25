25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数214、値下がり銘柄数346と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、モイ<5031>、インティメート・マージャー<7072>、マイクロ波化学<9227>がストップ高。アストロスケールホールディングス<186A>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジェイドグループ<3558>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、データセクション<3905>、シャノン<3976>など21銘柄は年初来高値を更新。パワーエックス<485A>、ＨＰＣシステムズ<6597>、インフォメティス<281A>、コンヴァノ<6574>、カウリス<153A>は値上がり率上位に買われた。



一方、データセクション<3905>が一時ストップ安と急落した。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、フルッタフルッタ<2586>、ユカリア<286A>、ベースフード<2936>など67銘柄は年初来安値を更新。ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、ブランディングテクノロジー<7067>、イノバセル<504A>、ソーシャルワイヤー<3929>、海帆<3133>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース