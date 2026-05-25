25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.9％増の5360億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.1％増の4403億円だった。



個別ではＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1308> など118銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> など37銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が6.53％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が6.26％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が5.83％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が5.60％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が4.50％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は10.02％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は6.63％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は6.23％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は5.75％安、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は5.54％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1819円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3041億100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2139億2900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が460億8000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が311億7300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が163億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が121億6200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が102億4400万円の売買代金となった。



株探ニュース