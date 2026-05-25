日東紡績 <3110> [東証Ｐ] が5月25日大引け後(15:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→5の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の140円→28円(株式分割前換算では140円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の株式分割に伴い、2026年５月12日付けで開示いたしました2026年３月期決算短信に記載の2027年３月期の配当金に係る予想額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は、株式分割に伴う修正であり、前回予想の１株当たりの配当予想に実質的な変更はありません。また、今回の株式分割は2026年７月１日を効力発生日としており、2026年３月31日を基準日とする2026年３月期の期末配当については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。