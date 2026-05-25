明日5月26日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは畑芽育、内藤剛志、神田愛花、ヒコロヒー、浮所飛貴・深田竜生（ACEes）。

■38歳の会社員が宝くじで億万長者に！3億円当たった男性の大逆転人生とは？

VTRでは、宝くじで3億円当たった男性の大逆転人生を再現。貯金ゼロ…風呂とトイレは共同の家賃3万円の部屋で暮らしていた会社員の男性が、宝くじでなんと3億円当せん、突然億万長者に。誰にも言わず今まで通りの生活を続けていたが、片思いの女性にばらしてしまったことから人生が急展開。次々と寄って来る女性たちに翻弄され続け、金はどんどん消え…焦った男性はとんでもない行動に出てしまう！

スタジオでは、ゲストが「思わず自慢したくなった」出来事をトーク。「自分が出演させてもらった映画を、なるべく劇場に見に行くようにしている」という畑。ちょっと「バレたい」という気持ちがあり、なんとマスクなしで劇場へ！そこで起きたまさかの出来事を振り返る。

アイドルや芸能界に憧れがあったという浮所は、仕事を始めて1、2年経った頃の出来事を。「バレたい」という気持ちから、自分の中で一番のおしゃれをしてわざと目立つように渋谷を歩いたと語り、「今となっては恥ずかしい」と回想する。

深田は、浮所の気持ちが分かると共感。事務所に入り周りからすごい！と言われたことでつい調子にのってしまい、友達に自慢しようと原宿の竹下通りを歩いた時のエピソードを披露する。