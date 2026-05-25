宇宙のような広がりを持つ詩や童話などを残した宮沢賢治（１８９６〜１９３３年）が、今年で生誕１３０年を迎える。

新しく編まれた童話集が刊行されているほか、作品をもとにした絵本も息長く読まれている。自然や科学、宗教や人間の性（さが）など描く世界は幅広い。（宍戸将樹）

現代社会にも通じる願い

イーハトーブの大きな森に生まれた主人公は、豊かな自然の中で妹と毎日楽しく遊んでいた。木いちごの実をわき水につけ、空に向かって山（やま）鳩（ばと）の鳴くまねをする。その幸せな日々は、地域を襲った飢（き）饉（きん）によって次第に崩れる――。

童話「グスコーブドリの伝記」は、賢治が地元岩手の美しい自然をモチーフにした理想郷「イーハトーブ」が舞台だ。自己犠牲や、自然と科学の共存、地球温暖化などのテーマも織り込まれ、深く心に残る。

世界文化社が昨年１２月に刊行した『宮沢賢治童話集 グスコーブドリの伝記・春と修羅（序）など』で読める。「宮沢賢治童話集」シリーズの４冊目となるこの巻は、９編を扱う。現在は使われない言葉や方言をそのまま使い、細かく注を入れて解説する工夫も施す。

賢治を長年研究する監修者で上越教育大教授の小埜裕二さんは、「賢治の童話は明（めい）晰（せき）で、文体も古びていません。小学生でも読める現代仮名遣いに直しても、原文に近いほうが賢治の息づかいがわかります」と説明する。巻末の解説や年譜も充実している。

絵本で魅力際立つ

きらきらとした賢治の言葉は、絵本と相性がいい。

『注文の多い料理店』（偕成社）は、絵を担当した島田睦子さんの木版画が、ユーモラスさと恐ろしさを際立たせる。１９８４年の刊行後、現在６０刷を数えるロングセラーだ。２人の若い紳士が、狩猟で入った山奥に現れた料理店に入る。さまざまな「注文」を聞いていくうちに、料理を食べにきたはずが、実は自分たちが料理として食べられようとしていると気づく。命を粗末に扱えば報いを受けることが浮かび上がる。

代表作の一つ『銀河鉄道の夜』は、ジョバンニとカンパネルラの２人の子供が銀河鉄道で美しい夜空を旅する。格差社会が広がる現代では、貧困や死といった重いテーマも読み取れる。影絵と文を、影絵作家の藤城清治さんが担当した講談社の絵本も、８２年に初版が送り出され、長く親しまれている。出版４０周年を機に、新装版を刊行した。

夜空を大きく描く白鳥座、雪が降るように舞い降りてくるサギ。賢治の言葉と藤城さんの幻想的な絵が響き合う。藤城さんは巻末に、「（５６年から始まった）影絵劇そのままを絵本にしていることも、この絵本の大きな特徴だ。そういう魅力もぜひ感じてもらえたらうれしい」と書いている。

小埜さんは、「賢治作品の底流には、人間社会の掟（おきて）の中で悲しく生きざるを得ないものの姿を描き、そうした社会を変えたいという祈りに似た願いがあります」と読み解く。「不安定な現代社会は底に穴があいているようです。穴をふさぐ手立てが賢治の童話にあるから、今も読まれているのでしょう」

現代社会で忘れがちな自然や動物たちへの畏敬の念や、謙虚な人間であることの大切さを思い出したい。