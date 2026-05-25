ローソン、「からあげクン」パッケージが“レインボーカラー”に 26日から…LGBTQ＋デザインを期間限定で導入
ローソンは世界中でLGBTQ+の方々を含めた多様性を称え尊重する6月の「プライド月間」に合わせ、26日から性の多様性やLGBTQ＋の支援を意味するレインボーカラーをデザインした「からあげクン」パッケージを全国の店舗で数量限定で導入する。
【写真】レッド、北海道チーズ、レモン味…期間限定パッケージ
今回導入するパッケージは、複数の案の中からローソン社員の投票により決定した、「ありたい姿を自由に描く」をコンセプトにしたデザイン。
当該パッケージのからあげクンの売上の一部を、LGBTQ＋を含むすべての人がありのままで学び・働き・暮らせる社会を目指して活動している「認定特定非営利活動法人ReBit」に寄付する予定という。
パッケージは約170万枚限定という。
【写真】レッド、北海道チーズ、レモン味…期間限定パッケージ
今回導入するパッケージは、複数の案の中からローソン社員の投票により決定した、「ありたい姿を自由に描く」をコンセプトにしたデザイン。
当該パッケージのからあげクンの売上の一部を、LGBTQ＋を含むすべての人がありのままで学び・働き・暮らせる社会を目指して活動している「認定特定非営利活動法人ReBit」に寄付する予定という。
パッケージは約170万枚限定という。