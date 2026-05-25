早川書房新レーベル 混迷期、思考の礎に

海外文学の新レーベル「ハヤカワ・プラス」を今月、早川書房が創刊した。

海外の文学賞に輝いた世界各地の話題作をいち早く紹介していく。円安に伴う翻訳出版権の高騰など、翻訳文学を巡る状況が厳しい中で、ほかの出版社でも様々な切り口で各国文学の紹介に意欲的に取り組んでいる。（宮嶋範）

ハヤカワ・プラスの第１弾として発売されたのは、英国のブッカー賞を受賞したアイルランドの作家ポール・リンチの『預言者の歌』と、パキスタン生まれの作家カミーラ・シャムジーの『すべての石に宿る神』の２作だ。前者は、極右政党が政権を握り、監視社会と化した近未来のアイルランドを舞台にし、後者はインドの反植民地運動を題材にしている。

今後刊行を予定する各国の作品にも、戦争や国際情勢をテーマにしたものが多い。同社の早川浩会長は、「国家や歴史の大きな力に翻（ほん）弄（ろう）されながらも、おのおのの人物がおのおのの場所で自分たちの生き方を探している」と特徴を指摘する。「世界中で戦争が起きるこの時代に、文学が人々の思考の礎になると確信している」と語る。

８０年に及ぶ同社の歩みは、海外文学のレーベルを次々作っていく試行錯誤の連続だった。大半はすでに撤退しているが、その中で出版したノーベル賞作家トニ・モリスンやカズオ・イシグロの小説は現在「ハヤカワｅｐｉ文庫」に収められている。

活字離れが指摘される昨今、海外文学の読者は国内小説と比べて多いわけではない。円安に伴うコスト増も重くのしかかるが、早川淳社長は「採算では測れない、とんでもない才能の作家が現れるかもしれない。面白いと思ったらまず挑戦する姿勢でいたい」と強調する。

デザインにも工夫を凝らした。表紙は白地に青い文字で原題が大きく入り、帯はつけない。第１回配本の２冊は英語圏の小説だが、原題がアルファベットではないアジアや中東の作品なら、表紙もまた違った印象になりそうだ。

レーベルは、定期刊行で年４回刊行する。来年には、昨年ノーベル文学賞に輝いたハンガリーの作家・クラスナホルカイ・ラースローの代表作『抵抗の憂（ゆう）鬱（うつ）』の刊行も予定している。

人気作家続々 名作復刊も

３０年近く現代の海外文学を紹介してきた新潮社の「新潮クレスト・ブックス」は今年、人気作家の刊行が続く。今月は、短編の名手として知られるカナダのノーベル賞作家アリス・マンローの長編『ジュビリー』が控える。英語圏で人気のジュンパ・ラヒリやミランダ・ジュライの作品も年内の刊行を予定している。

日本でも人気の高い作家たちも、同レーベルでは、大きく注目される前から出版を続けてきた。ノンフィクションにも力を入れており、直近もドイツの哲学者ライプニッツの評伝『ライプニッツの輝ける７日間』など、重厚な書籍が刊行されている。レーベルを統括する内山淳介デスクは「世界各地の新しい才能に広く目を配りたい」と語る。

中央公論新社も昨年から「名作名訳ライブラリ」と題し、手に入りにくかった１９〜２０世紀の名作文学を中公文庫から刊行している。昨年は、ロシア文学者、江川卓訳のドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』を復刊し、話題を呼んだ。好評を受けて、短編を網羅した『ドストエフスキー全短篇』を今月、全２巻で刊行する。

３月に発売した英国の国民作家ディケンズの長編歴史小説『バーナビー・ラッジ』には、Ｅ・Ａ・ポーの書評も追加し、作品の推理小説としての側面に光を当てている。文庫編集部の名嘉真春紀さんは「中公文庫のファンに埋もれた古典に目を向けてもらえれば」と話している。