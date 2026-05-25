航空自衛隊が、基地警備などで活用してきた「警備犬」を引退後に一般家庭へ譲渡する取り組みを進めている。

穏やかな余生を過ごしてもらうほか、飼育する隊員の負担を軽減する狙いもある。厳しい任務で鍛えられた犬たちは、新しい飼い主からも「訓練されていて飼いやすい」と好評だ。（坂本早希、安田信介）

４月下旬、埼玉県の空自入間基地。元警備犬のシェパード、ヨモギ（１２歳、メス）がボールを勢いよく追いかけていた。

海外要人来日時の爆発物探知任務や、首相が出席する航空観閲式の警備などに約８年間、基地所属の警備犬として従事し、２０２４年４月に１０歳で引退した。昨年１１月、東京都東久留米市の佐久間結衣さん（３０）に引き取られ、この日は久しぶりに「古巣」を訪れた。

人間だと８５歳前後だが、まだまだ元気という。知人の空自隊員から譲渡の制度を教えてもらい手を挙げたという佐久間さんは、「緊張の日々から解放し、『外の世界』を見せてあげたいと思った。我が家に来てくれてよかった」と語る。

空自の警備犬は民間訓練施設などから調達している。対象はシェパードなど３犬種。昨年７月時点で約１００頭おり、入間基地を含め全国の基地に配備されている。

自衛隊の物品と位置づけられているため、生活は予算上の制約を受ける。９歳前後で引退し、その後は所属する基地で飼育を続けるのが一般的だったが、豊かな余生を送ってもらいたいとの理由で２２年２月、一般家庭への譲渡が始まった。

譲渡には隊員の負担軽減の狙いもある。入間基地によると、過去、基地で飼育した引退犬は最長で１５歳８か月まで生きた。引退後も日々の散歩のほか、体調不良の際には病院にも連れて行く必要がある。「任務をこなしながら責任を持って飼い続けるのは簡単ではない」。空自幹部は明かす。

国有財産の民間譲渡に当たるため、有償の「売り払い」という形をとってきたが、昨年からは、引き取り手がつかない犬を対象に無償譲渡も始まった。希望者はＳＮＳなどを通じて募り、「愛情をもって終生飼養する」などと誓約してもらった上で譲渡している。

受け入れる側の最大のメリットは、しっかり訓練を受けている点だ。

警備犬はまず入間基地で指導手に服従する訓練を受ける。その後、各地の基地に配備され、警備や爆発物探知のほか、災害救助などのトレーニングも積む。

ヨモギを引き取った佐久間さんは「２歳の長男が馬乗りになったり、尻尾をつかんだりしても怒らない。訓練されていて子どもにも優しい」と目を細める。

これまで入間のほか千歳（北海道）、小松（石川県）、小牧（愛知県）などの基地から、２０頭以上が家庭に引き渡された。入間基地警備犬管理班長の石井辰麿・３等空尉（５２）は「国のために働いてくれた警備犬たち。引退後は新しい飼い主一家の守り神になってほしい」と話した。

各国「軍用犬」活躍

警備犬は海上自衛隊にも約５０頭が配備され、人手を十分に配置できない離島の警備所で不審者のパトロールに当たるなどしている。海自には原則的に引退はなく、病気などで第一線を退いた後は各部隊で終生飼育している。公務に従事する犬の代表格である警察犬は、都道府県警が飼育する「直轄犬」の場合、飼育を担当した警察官が引き取ることが多いという。

優れた嗅覚を持つ犬は、防衛組織でも重要な役割を果たしている。各国の軍隊が「軍用犬」を配備し、ロシアの侵略を受けるウクライナでは爆発物の探知などで活躍している。米軍も飼育しており、自衛隊の警備犬との共同訓練も行われている。

警備犬の育成に協力しているＮＰＯ法人「救助犬訓練士協会」（神奈川県藤沢市）の村瀬英博理事長（７３）によると、警備犬のトレーニングはかつて、強制的に従わせる方法が主流だったが、近年は動物愛護意識の高まりで、楽しませながら訓練するやり方が増えた。村瀬さんは「犬の嗅覚は機械では代用できない。災害時の人命救助などで警備犬は重要だ」と話す。