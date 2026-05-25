水俣を撮ることで「人が生きるとはどういうことかを突きつけられた」……患者たちと向き合った写真集

『水俣からあなたへ』を刊行した 一般社団法人 水俣・写真家の眼

水俣病の公式確認から７０年の節目の年に、長年にわたる患者や水俣の姿を収めた写真集が刊行された。

撮影したのは、２０２２年に発足した一般社団法人「水俣・写真家の眼（め）」に所属する９人の写真家たちだ。

それぞれが写真を３００枚ずつ提供し、その中から編集者が８９枚を厳選した。患者の澄んだまなざしや彼らを支える家族の姿だけでなく、海とともに生きる水俣の日常も捉える。対象は中学生以上とし、未来を担う子どもたちにも読んでもらえるようにした。巻末には、歴史学者の藤原辰史さんによる「なぜ、水俣を撮った写真家たちの作品に目を奪われるのか」という文章をルビつきで収める。写真が見る人の想像と思考を促す力を訴える。

参加した写真家の一人、芥川仁さん（７８）＝写真＝が患者と出会ったのは、１９７８年。環境庁（当時）の前で患者らが救済を求めて座り込みをしていたときだった。水俣病は教科書では体をこわばらせた重篤な患者の写真とともに紹介されることが多い。芥川さんが水俣を訪れるようになったのは、そうした患者の多くがすでに亡くなり、母親の胎内でメチル水銀に侵されて生まれた胎児性の患者が２０代を迎える頃だった。「世間では『水俣病は終わった』と言われていた時代。病気は日常の暮らしの中に隠れ、見えなくなっていた」と振り返る。「それがこの事件の複雑さ、わかりづらさになっている」と指摘する。

患者と向き合ってきた日々は、芥川さんにとって「人が生きるとはどういうことかを突きつけられた」歳月だった。だからこそ、「彼らの胸の奥底にたまっている思いを、写真でどうすくい取って伝えるか。僕自身の姿勢をずっと問われてきた」と力を込める。

「水俣病は多くの人にとって教科書に載っている過去かもしれないが、患者は今も病を背負って生きている。そこに、今この写真集を出版する意味があると思う」。静かな気迫をにじませた。（リトルモア、２６４０円）金巻有美