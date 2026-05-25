Aぇ! groupら主演『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が「anan」とコラボ！ ダブル表紙解禁
6月3日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2498号にて、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で主演を務めるAぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が表紙＆グラビアに登場。ロックテイストで超絶かっこいい「クールver.」と、6人が松野家の6つ子に扮した「ニートver.」の2パターンの表紙で届ける。
【写真】Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と草間リチャード敬太、西村拓哉による「ニートver.」表紙
表紙は2種。6人がロックなバンドTシャツにデニムスタイルをまとい、力強い眼差しでカメラを見つめる姿がたまらなくかっこいい、中央のトラ柄ソファとグリーンの背景のコントラストが利いた洒落感ある「クールver.」。
そして、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松の松野家の6つ子たちとして、おそろいパーカ姿で登場する「ニートver.」。オレンジの背景に松マークが浮かび上がる、カラフルポップな表紙だ。
そして、今回2パターンともに特殊加工を施し、「クールver.」は6人が、「ニートver.」は6人と松マークが浮かび上がる仕様に。どちらも、眺めても触っても楽しめる。
今回、松野家の6つ子に扮した6人とAぇ! group、草間、西村の6人の世界線が入り乱れるフォトストーリーに。6つ子と6人が入れ替わり立ち替わり登場し、見開きページでは真ん中を挟んで6つ子vs6人のバトルが繰り広げられる。それぞれ“シェー！”ポーズをしたり、お互いに向かってファイティングポーズを取ったり…。表情や動き一つひとつからそれぞれの役が感じられる6つ子たちと、クールに歩き出したり、キリッと真面目な表情で“シェー！”ポーズを決める、そんな6人のギャップが楽しめる。
そして、センターページには、6つ子と6人、合計12人が大集結。クールに決める6人の世界に、6つ子たちが乱入。「お邪魔しまーす」とばかりに笑顔満開のおそ松に、末澤と正門の間に挟まれてもナルシスト全開のカラ松、緊張の面持ちながらも一番前にいるチョロ松、体育座りを崩さない一松、ハッピーオーラ全開の十四松に、キュートな笑顔でお花を撒き散らしそうなトド松…。ここでしか見られない12人の世界が広がる。
今回、6人全員での座談会と、おそ松・カラ松・チョロ松の“兄松”を演じた末澤、正門、佐野、一松・十四松・トド松の“弟松”を演じた小島、草間、西村に分かれ、3人ずつの座談会を収録。
6人の座談会では、試写を観ての感想や撮影時の印象的だったエピソード、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」のアピールポイントまでたっぷりと語ってくれた（取材は2025年9月に実施）。ジュニアとして活動する年下の西村も楽しげに加わり、和やかな空気感での座談会に。
3人ずつに分かれてのトークでは、共に撮影する中で改めてそれぞれすごいと感じた部分や、『おそ松さん』作品や映画のあらすじにかけて、「お互いの“ちょいクズ”な部分」や「大金が舞い込んできたら、兄松に／弟松に何をプレゼントしたいか」といった少しひねった内容まで、想像力を膨らませながら話してくれた。兄松組は普段のAぇ! groupの雰囲気をそのままに、弟松組は兄弟的な新鮮な雰囲気が感じられる。
「anan」2498号は、マガジンハウスより6月3日発売。映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日公開。
【写真】Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と草間リチャード敬太、西村拓哉による「ニートver.」表紙
表紙は2種。6人がロックなバンドTシャツにデニムスタイルをまとい、力強い眼差しでカメラを見つめる姿がたまらなくかっこいい、中央のトラ柄ソファとグリーンの背景のコントラストが利いた洒落感ある「クールver.」。
そして、今回2パターンともに特殊加工を施し、「クールver.」は6人が、「ニートver.」は6人と松マークが浮かび上がる仕様に。どちらも、眺めても触っても楽しめる。
今回、松野家の6つ子に扮した6人とAぇ! group、草間、西村の6人の世界線が入り乱れるフォトストーリーに。6つ子と6人が入れ替わり立ち替わり登場し、見開きページでは真ん中を挟んで6つ子vs6人のバトルが繰り広げられる。それぞれ“シェー！”ポーズをしたり、お互いに向かってファイティングポーズを取ったり…。表情や動き一つひとつからそれぞれの役が感じられる6つ子たちと、クールに歩き出したり、キリッと真面目な表情で“シェー！”ポーズを決める、そんな6人のギャップが楽しめる。
そして、センターページには、6つ子と6人、合計12人が大集結。クールに決める6人の世界に、6つ子たちが乱入。「お邪魔しまーす」とばかりに笑顔満開のおそ松に、末澤と正門の間に挟まれてもナルシスト全開のカラ松、緊張の面持ちながらも一番前にいるチョロ松、体育座りを崩さない一松、ハッピーオーラ全開の十四松に、キュートな笑顔でお花を撒き散らしそうなトド松…。ここでしか見られない12人の世界が広がる。
今回、6人全員での座談会と、おそ松・カラ松・チョロ松の“兄松”を演じた末澤、正門、佐野、一松・十四松・トド松の“弟松”を演じた小島、草間、西村に分かれ、3人ずつの座談会を収録。
6人の座談会では、試写を観ての感想や撮影時の印象的だったエピソード、Aぇ! groupが歌う主題歌「でこぼこライフ」のアピールポイントまでたっぷりと語ってくれた（取材は2025年9月に実施）。ジュニアとして活動する年下の西村も楽しげに加わり、和やかな空気感での座談会に。
3人ずつに分かれてのトークでは、共に撮影する中で改めてそれぞれすごいと感じた部分や、『おそ松さん』作品や映画のあらすじにかけて、「お互いの“ちょいクズ”な部分」や「大金が舞い込んできたら、兄松に／弟松に何をプレゼントしたいか」といった少しひねった内容まで、想像力を膨らませながら話してくれた。兄松組は普段のAぇ! groupの雰囲気をそのままに、弟松組は兄弟的な新鮮な雰囲気が感じられる。
「anan」2498号は、マガジンハウスより6月3日発売。映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は6月12日公開。