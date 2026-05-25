日本テレビは２５日、都内の同局で定例会見を行った。５月末で活動終了する「嵐」について、「長い間本当にお世話になりました」などと感謝した。

同局の福田博之社長は、「嵐の皆さんには『真夜中の嵐』に始まり『嵐にしやがれ』と続いた数々のレギュラー番組、そして２４時間テレビなどの特番で長い間本当にお世話になりました」と感謝した。

今月末で活動終了することから、「寂しい気持ちもありますが、それ以上に今はただ感謝の気持ちでいっぱいです。今後もメンバーの皆さんが個々の活動で輝き続けることを心から応援したいと思います」と長年の功績に敬意を込めた。

嵐は、同局で過去に人気トークバラエティー「嵐にしやがれ」など冠レギュラーを持ち、「２４時間テレビ」では、５度メインパーソナリティーを務めるなど番組チャリティーに貢献した。

嵐は現在、全国５都市を巡演するラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」を開催中。残すは３１日の東京ドーム公演のみで、生配信が予定されている。２４日には、民放各局で同時に同公演の生配信を告知するＣＭが放送され、ファンを中心に反響を呼んだ。