78歳・柏木由紀子、「ZARA」アイテム使った“お出かけコーデ”に反響「上品で素敵」「今の時季にいいカーディガンですね」
俳優の柏木由紀子（78）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ZARA コーデの日」とつづり、ファストファッションアイテムを使った“お出かけコーデ”を披露した。
【写真】「上品で素敵」「今の時季にいいカーディガンですね」78歳・柏木由紀子の“ZARAコーデ”
日々の投稿では、「#シニアコーデ」「#大人カジュアル」などのハッシュタグとともに自身のスタイリングを紹介している柏木。
この日は、「ZARA」の白いジャケット風カーディガン「3/4スリーブニットカーディガン」を使った上品なコーディネートを披露した。
コメント欄には「今の時季にいいカーディガンですね」「ZARAのお洋服も着られるんですね とっても親近感がわきます」「ZARA好きだからとてもうれしいです」「上品で素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「上品で素敵」「今の時季にいいカーディガンですね」78歳・柏木由紀子の“ZARAコーデ”
日々の投稿では、「#シニアコーデ」「#大人カジュアル」などのハッシュタグとともに自身のスタイリングを紹介している柏木。
この日は、「ZARA」の白いジャケット風カーディガン「3/4スリーブニットカーディガン」を使った上品なコーディネートを披露した。
コメント欄には「今の時季にいいカーディガンですね」「ZARAのお洋服も着られるんですね とっても親近感がわきます」「ZARA好きだからとてもうれしいです」「上品で素敵」などと、さまざまな反響が寄せられている。