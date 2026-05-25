「すごい迫力！」元AKBグループ2人のバチバチケンカシーンに反響「先輩後輩だからガチでできる演技だね」メイキング映像が公開『サレタ側の復讐』
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の公式Xが25日までに更新され、元AKBグループの2人のケンカシーンのメイキング映像が公開された。
【動画】「すごい迫力！」元AKBグループの2人のバチバチケンカシーン
第8話では、篠田麻里子と矢吹奈子が髪を引っ張ったり、ビンタしたり、バチバチのケンカを繰り広げた。公式Xではこのシーンのメイキング映像を公開。「佳乃（篠田麻里子）と麗奈（矢吹奈子）の激しい争いの最中、実は2人が怪我をしないように守りながら演技をしていた 水崎綾女 さん さりげない気遣いさすがです」と投稿した。
映像では激しくケンカを繰り広げる2人と、守りながら仲裁していた水崎の様子が見られた。この投稿には「先輩後輩だからガチでできる演技だね」「すごい迫力！」などの反響が寄せられている。
【動画】「すごい迫力！」元AKBグループの2人のバチバチケンカシーン
第8話では、篠田麻里子と矢吹奈子が髪を引っ張ったり、ビンタしたり、バチバチのケンカを繰り広げた。公式Xではこのシーンのメイキング映像を公開。「佳乃（篠田麻里子）と麗奈（矢吹奈子）の激しい争いの最中、実は2人が怪我をしないように守りながら演技をしていた 水崎綾女 さん さりげない気遣いさすがです」と投稿した。
映像では激しくケンカを繰り広げる2人と、守りながら仲裁していた水崎の様子が見られた。この投稿には「先輩後輩だからガチでできる演技だね」「すごい迫力！」などの反響が寄せられている。