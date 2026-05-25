「すごい迫力！」元AKBグループ2人のバチバチケンカシーンに反響「先輩後輩だからガチでできる演技だね」メイキング映像が公開『サレタ側の復讐』

「すごい迫力！」元AKBグループ2人のバチバチケンカシーンに反響「先輩後輩だからガチでできる演技だね」メイキング映像が公開『サレタ側の復讐』