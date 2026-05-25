サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で合宿をスタートした。５大会連続代表のＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、ウオーミングアップから先頭に立ち、ミニゲームも消化するなど初日から積極的に汗をかいた。「いやー。４年間待っていたのでこの時を。細胞が１０歳くらい若返っています。いや。本当にリアルにマジで。全然違います」と、はつらつに話した。

今合宿には、壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの期間に緊急招集された吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）も参加。盟友と日の丸ユニホームを着て再会し、長友は満面の笑みを浮かべ、「お互いしぶとい。またここで会ったのかと。彼は苦しい思いもつらい思いも一緒に経験している。乗り越えて今があるので兄弟みたいな感覚ですね」とテンションを上げた。続けて「いやーうれしいね。代表キャプテンとして引っ張ってきた存在感。会った時からあって、オーラに触れてうれしかった」と少年のように笑った。

Ｗ杯が北中米で開催されるにあたり、吉田からは環境面のアドバイスもあったという。長友は「Ｗ杯３回、五輪３回も経験して段違い。米国に精通しているところで環境とか、時差とか、移動とかをみんな聞いていた。かなり大きいですよ」と明かした。

２０２２年カタール大会時は「ブラボー」の雄たけびに加え、金髪や赤髪を披露して話題を呼んだ長友。報道陣から今回の髪色について問われると、「今回は黒でいこうかな…。分からないです。頭皮と相談します」と笑い飛ばした。