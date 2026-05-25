女優の黒柳徹子（92）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したタレント・薬丸裕英（60）とともに、妻で元アイドル・石川秀美さん（59）の思い出を語った。

スタジオに薬丸が登場すると「10代の頃から知ってるあのヤッくんが、今年2月に還暦に」と感激した黒柳。同番組ではその還暦パーティーを、妻・石川さんと5人の子供たちが協力してサプライズで祝ったことが明かされた。

薬丸の友人ら総勢50名が集まったという華やかなパーティーの様子に、黒柳は「いいね、あんなに長く結婚してるのに」と感心。「石川秀美さんですよ。足が綺麗だったね、よく覚えてる」と石川さんのアイドル時代を振り返った。

「足が綺麗で」と重ねる黒柳に、薬丸は「そう言われてましたね」と照れ笑い。その後再び黒柳が「長いね」と、夫妻の結婚生活に触れると、薬丸は「知り合ったのが16歳ですから」といい、出会ってから45年になることを明かした。

すると黒柳は「16歳と知り合った人と今も暮らしてるわけだから」「いいね、そんなに分かり合ってね」と改めてビックリ。薬丸は「妻が理解者だと思います」と謙そんしたが、黒柳は「懐かしいな、あなたたちが若かった頃。ベストテンなんかでね」と感慨深げ。

「あの頃から知り合ってるんだから凄いな。ヤッくんも、モッくんも」という黒柳に、即座に薬丸が「フッくんもですよ」とツッコミ。そこで思い出したのか黒柳は「フッくんも元気よね、こないだ会ったけど。元気です」と伝えていた。