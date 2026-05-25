戸田恵子、伊藤俊人さんの命日にショムニ会「生きてたら64歳かぁ」

女優で声優の戸田恵子が24日に自身のアメブロを更新。ドラマ『ショムニ』（フジテレビ系）の共演者らとの恒例の会合に参加したことを報告した。

この日、戸田は「舞台『虹のかけら』恵子のプレ稽古は今日で終了です」と報告し「明後日からは本稽古になり、稽古場も大きなところに移ります」と説明。「焦るのみ！」と心境をつづった。

続けて、夜には「恒例ショムニ会」に参加したことを明かし「伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました」と、2002年に亡くなった俳優・伊藤俊人さんの命日であったことを報告。「伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」としみじみとつづった。

会には俳優の相島一之、高橋克実、女優の戸田菜穂らが参加したといい「近況報告しながら例によってわちゃわちゃと」と集合写真を公開。「芝居の話もするけど、お子さんの話や、体調の話。やっぱ体調の話、多くなるよねー！」と会の様子を明かした。

また、別れ際に「菜穂ちゃんが『握手してください！戸田さんのパワーが欲しいから！』って」とお願いされたことを明かすも「でもそんなにパワーないのよー！笑ありそうに見えてるのねぇ」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。