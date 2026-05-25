「素晴らしい」欧州初得点の24歳日本人DFに現地メディアが賛辞！ 対峙した相手には厳しい指摘「まるで子供のように翻弄された」「実力差を如実に表している」
日本人８選手を擁するベルギー１部のシント＝トロイデンは現地５月24日、プレーオフ最終戦でメヘレンと対戦。３−０で快勝を飾った。
この試合に左SBで先発した畑大雅がSTVV加入後初ゴールをマークする。１−０で迎えた45＋２分、右サイドからのアルブノール・ムヤのクロスに反応。ニアサイドに鋭く走り込み、ダイレクトで合わせて技ありのシュートをゴール左に流し込んでみせた。
そんな24歳に、ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』は「畑は素晴らしいランニングを見せた。スタジアム全体がボールの行方を見守っていた」と賛辞を贈る。
一方で同メディアは、この試合で畑と対峙したメヘレンの右WBテレンス・コウドウに対して、「コウドウがハタにまるで子供のように翻弄された」とし、「その様子は両チームの実力差を如実に表している」と厳しい評価をしている。
畑の活躍もあり、STVVは今季のラストマッチを白星で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】畑大雅のSTVV加入後初ゴール！
この試合に左SBで先発した畑大雅がSTVV加入後初ゴールをマークする。１−０で迎えた45＋２分、右サイドからのアルブノール・ムヤのクロスに反応。ニアサイドに鋭く走り込み、ダイレクトで合わせて技ありのシュートをゴール左に流し込んでみせた。
一方で同メディアは、この試合で畑と対峙したメヘレンの右WBテレンス・コウドウに対して、「コウドウがハタにまるで子供のように翻弄された」とし、「その様子は両チームの実力差を如実に表している」と厳しい評価をしている。
畑の活躍もあり、STVVは今季のラストマッチを白星で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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