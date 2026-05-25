「素晴らしい」欧州初得点の24歳日本人DFに現地メディアが賛辞！ 対峙した相手には厳しい指摘「まるで子供のように翻弄された」「実力差を如実に表している」

「素晴らしい」欧州初得点の24歳日本人DFに現地メディアが賛辞！ 対峙した相手には厳しい指摘「まるで子供のように翻弄された」「実力差を如実に表している」