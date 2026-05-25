メヘレン戦で追加点を奪った畑。(C)STVV

写真拡大

　日本人８選手を擁するベルギー１部のシント＝トロイデンは現地５月24日、プレーオフ最終戦でメヘレンと対戦。３−０で快勝を飾った。

　この試合に左SBで先発した畑大雅がSTVV加入後初ゴールをマークする。１−０で迎えた45＋２分、右サイドからのアルブノール・ムヤのクロスに反応。ニアサイドに鋭く走り込み、ダイレクトで合わせて技ありのシュートをゴール左に流し込んでみせた。

　そんな24歳に、ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』は「畑は素晴らしいランニングを見せた。スタジアム全体がボールの行方を見守っていた」と賛辞を贈る。
 
　一方で同メディアは、この試合で畑と対峙したメヘレンの右WBテレンス・コウドウに対して、「コウドウがハタにまるで子供のように翻弄された」とし、「その様子は両チームの実力差を如実に表している」と厳しい評価をしている。

　畑の活躍もあり、STVVは今季のラストマッチを白星で終えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】畑大雅のSTVV加入後初ゴール！

 