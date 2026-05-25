「3人ともイケオジ過ぎる」井ノ原快彦、地元の友人とのショットに反響！ 「坂本君？ってなった」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月24日、自身のInstagramを更新。地元の友人とのショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】井ノ原快彦＆地元の友人たち
この投稿には「3人ともイケオジ過ぎる」「イケおじ最高」「シュウさんワイルドイケメン！」「パッと見、坂本君？ってなった」「最高のサプライズですね！」「男の友情感じました」「何回も見て泣ける」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】井ノ原快彦＆地元の友人たち
「最高のサプライズですね！」井ノ原さんは「地元のシュウと日帰りで自由席の男旅」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿。地元の友人との旅の目的は「長野の友達のお店にサプライズの突撃」です。友人の男性たちはとてもイケメンで、特に8枚目のスリーショットは三者三様の魅力があります。
「イケおじ2人」「久々の同級生コンビ」17日の投稿では「50歳の誕生日にこいつに会いにきました」と報告し、元TOKIOの松岡昌宏さんとのツーショットを公開した井ノ原さん。ファンからは「イケおじ2人」「久々の同級生コンビやね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)