好き＆行ってみたい「栃木県の商店街・市場」ランキング！ 2位「宇都宮いづも通り商店街」を抑えた1位は？
新緑が美しくお出かけに最適なこの季節は、活気ある街並みをのんびり散策したくなります。その土地ならではの絶品グルメや新鮮な食材が集まる場所は、旅の目的地としても外せません。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「一度行ってみたいから」（20代女性／静岡県）、「昔ながらの店が多そうだから」（30代女性／三重県）、「個人経営の飲食店、生活店舗が並んで落ち着いた雰囲気のエリアだから」（40代女性／長崎県）といったコメントがありました。
回答者からは「宇都宮のオリオン通り商店街は宇都宮餃子で有名な街の中心的な商店街です」（30代女性／北海道）、「宇都宮の中心部にあり、飲食店やショップが多く活気がある印象だからです。餃子のお店巡りやイベントも楽しめそうで、昼も夜もにぎわっていそうな点に魅力を感じます」（30代男性／茨城県）、「昼から飲める酒場あり。鉄板のビールと餃子でごゆっくりと」（40代男性／沖縄県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「栃木県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宇都宮いづも通り商店街（宇都宮市）／54票宇都宮市の中心部に位置する「宇都宮いづも通り商店街」が2位にランクイン。歴史ある老舗から個性的な個人商店までが軒を連ね、地域住民の生活を支えるとともに、どこか懐かしいレトロな風情が漂うエリアです。季節ごとのイベントや、周辺の地理的な利便性も合わさり、のんびりと街歩きを楽しみたい観光客からも注目を集めています。
回答者からは「一度行ってみたいから」（20代女性／静岡県）、「昔ながらの店が多そうだから」（30代女性／三重県）、「個人経営の飲食店、生活店舗が並んで落ち着いた雰囲気のエリアだから」（40代女性／長崎県）といったコメントがありました。
1位：オリオン通り商店街（宇都宮市）／140票堂々の1位に輝いたのは、宇都宮市を代表する大型全天候型アーケード「オリオン通り商店街」です。広大なアーケード内には、名物の宇都宮餃子を味わえる飲食店やカフェ、お土産店などがひしめき合い、天候を気にせず散策を楽しめるのが魅力。周辺の観光名所からのアクセスも良く、140票という圧倒的な支持を集めました。
回答者からは「宇都宮のオリオン通り商店街は宇都宮餃子で有名な街の中心的な商店街です」（30代女性／北海道）、「宇都宮の中心部にあり、飲食店やショップが多く活気がある印象だからです。餃子のお店巡りやイベントも楽しめそうで、昼も夜もにぎわっていそうな点に魅力を感じます」（30代男性／茨城県）、「昼から飲める酒場あり。鉄板のビールと餃子でごゆっくりと」（40代男性／沖縄県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)