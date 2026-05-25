サブウェイ「お詫びと日頃のご愛顧への感謝」発表 4年ぶり限定復活の「フラットブレッド」在庫終了で
サンドイッチチェーン「サブウェイ」（運営：WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社）は25日、5月13日より数量・期間限定で販売している『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』が想定を上回る公表のため、3商品に使用している「フラットブレッド」の国内在庫が終了となる見込みになったと発表した。
【写真】サブウェイ新作が好調 不動の人気サンドを上回る
フラットブレッドは、薄く延ばした生地は、もちもちとしたしっとり食感が特長。今回、4年ぶりに限定復活していた。対象の3商品は、当初想定販売数の約5倍の売れ行きだという。
フラットブレッドは、アメリカで受注生産を行うため、現時点では次回入荷および再販時期は未定。そのため、期間限定の3商品については、各店舗におけるフラットブレッドの在庫がなくなり次第、順次通常ブレッドのみでの販売対応とする。「商品を楽しみにしてくださっていたお客様には、ご期待に沿うことができず、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
その上で「なお、このたびのお詫びと日頃のご愛顧への感謝を込めまして、当初5月26日（火）までを予定しておりました『タコス祭』を、通常ブレッドのサンドでのご提供を追加させていただき、6月2日（火）まで延長開催いたします」とした。
■『タコス祭』概要
【開催期間】2026年5月13日（水）〜 2026年6月2日（火）
※当初5月26日（火）までのキャンペーン開催期間を延長
【対象商品】
期間限定商品『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』各商品のポテトドリンクセット
※フラットブレッドは各店舗在庫がなくなり次第終売
【販売価格】
フラットブレッド・通常ブレッドいずれの場合も、販売価格は同一
・『ざく切りサルサタコス』 期間限定特別価格：920円（税込）〜
・『濃厚チーズタコス』 期間限定特別価格：940円（税込）〜
・『メキシカンミートタコス』期間限定特別価格：880円（税込）〜
※ドリンク価格によってセット価格が異なる
【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）
【写真】サブウェイ新作が好調 不動の人気サンドを上回る
フラットブレッドは、薄く延ばした生地は、もちもちとしたしっとり食感が特長。今回、4年ぶりに限定復活していた。対象の3商品は、当初想定販売数の約5倍の売れ行きだという。
その上で「なお、このたびのお詫びと日頃のご愛顧への感謝を込めまして、当初5月26日（火）までを予定しておりました『タコス祭』を、通常ブレッドのサンドでのご提供を追加させていただき、6月2日（火）まで延長開催いたします」とした。
■『タコス祭』概要
【開催期間】2026年5月13日（水）〜 2026年6月2日（火）
※当初5月26日（火）までのキャンペーン開催期間を延長
【対象商品】
期間限定商品『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』各商品のポテトドリンクセット
※フラットブレッドは各店舗在庫がなくなり次第終売
【販売価格】
フラットブレッド・通常ブレッドいずれの場合も、販売価格は同一
・『ざく切りサルサタコス』 期間限定特別価格：920円（税込）〜
・『濃厚チーズタコス』 期間限定特別価格：940円（税込）〜
・『メキシカンミートタコス』期間限定特別価格：880円（税込）〜
※ドリンク価格によってセット価格が異なる
【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）