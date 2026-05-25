サッカー元日本代表・長谷部誠さんの妻で、モデルの佐藤ありささんが自身のインスタグラムを更新。「最近のいろいろ」と綴り、複数の写真と共に近況を報告しました。

【写真を見る】【佐藤ありさ】 2児の母で37歳モデル サッカー元日本代表・長谷部誠さんの妻 子どもと手をつなぎ近況を報告



佐藤さんの夫・長谷部誠さんは、FIFAワールドカップで2010年から3大会連続キャプテンとして出場。現在は指導者としてドイツを拠点に生活しています。



そのドイツで撮影したと思われる写真を複数枚投稿。石畳でカラフルな街並みで子どもと手を繋いだ写真や、子どもたちの後ろ姿、屋外で料理と一緒に笑顔の写真などをアップし、近況を報告しました。



この投稿に、「ありさちゃんお元気そうで安心しました！」「街並み素敵ですね！」「お子さん大きくなりましたね」というコメントが寄せられました。





佐藤さんは、高校2年の時に原宿でスカウトされ2005年にデビュー。ファッション誌「セブンティーン」専属モデル、「non - no」専属モデルを経て、「MORE」のモデルを務めました。お天気キャスターやドラマ、CMでも活躍。2016年にサッカー日本代表（当時）の長谷部誠選手と結婚。17年に長女、22年に長男が誕生したことを報告しています。

【担当：芸能情報ステーション】