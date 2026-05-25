サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２５日、千葉市内で合宿をスタートさせた。壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの期間で緊急招集されたＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝はこの日から合流。「お客さんとして来ているわけじゃない。Ｗ杯前の貴重な準備の時間を使って呼んでもらっているので、このチームがＷ杯で勝つ可能性が１ミリでも１％でも上げられるように、自分が持っているものを一つでも多く、チームに伝えていきたい」と決意を語った。

主将を務めたＷ杯カタール大会以来、約３年半ぶりの代表復帰となった吉田。ブランクに「自分自身もこれだけ長く代表にいたにもかかわらず、自分自身が忘れていることに驚いた。練習着をどこに取りにいったらいいのかも最初わかんなくて」と苦笑いを浮かべた。それでも練習では存在感を発揮。ミニゲームではスライディングでボールを奪うなど、精力的に動いた。

代表へのオファーは５月１５日のメンバー発表から「次の日か当日くらいにスタッフの方から」連絡が届いたという。「僕も半信半疑で」という状態で森保監督と電話で確認。「Ｗ杯の準備の邪魔になるのでは」と即断はできなかったが、長谷部コーチとも電話でやりとりし、一晩考えて決断した。

「僕は明日けがして引退してもいいという気持ちで来ている。それぐらいの覚悟をワールドカップで、やっぱりみんなに見せてほしいなと思うので、そういうのを伝えていきたい」。代表通算１２６試合出場のベテランが全てをささげる。