世にもおいしいシリーズ初の「バナナミルク」フレーバー登場、夏らしい「塩バニラ」も同時発売

オールハーツ･カンパニーは2026年6月1日、季節限定フレーバー『世にもおいしいバナナミルクブラウニー』と『世にもおいしい塩バニラブラウニー』を新発売する。暑くなる季節には、少し冷やして食べるのがおすすめだという。

※一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なる。

【世にもおいしいブラウニー バナナミルク/塩バニラの画像はこちら】

◆世にもおいしいバナナミルクブラウニー 税込216円

「世にもおいしいブラウニー」シリーズ初となる、夏季限定フレーバー『世にもおいしいバナナミルクブラウニー』が新登場する。

ホワイトチョコベースのバナナ風味が広がるブラウニー生地に練乳パウダーを練り込み、ホワイトチョコチップをサンドして焼き上げた。しっとりとした生地に、バナナの香りとやさしいミルクの風味を閉じ込め、“バナナミルク”の味わいを表現している。

【取扱店舗】

2026年6月1日〜全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「グランディール」店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット･ドラッグストアなど

◆世にもおいしい塩バニラブラウニー 税込216円

昨年登場し好評だった『世にもおいしい塩バニラブラウニー』が再登場する。

バニラ風味のブラウニー生地にホワイトチョコチップを合わせて焼き上げ、仕上げに天日塩をトッピングした。ホワイトチョコとバニラの甘さに、ほどよい塩味を重ねて“塩バニラ”の味わいを表現している。ザクザクとしたホワイトチョコチップの食感がアクセントになっている。

【取扱店舗】

2026年6月1日〜全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「グランディール」店舗、「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット･ドラッグストアなど

2026年6月2日(火)〜全国のセブン-イレブン(全国約2万2,000店舗)