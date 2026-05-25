２００３年に発売された伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の人気が再燃している。オークス・Ｇ１でＪＲＡ女性騎手初のクラシック制覇を達成した今村聖奈騎手＝栗東・寺島厩舎＝の相棒・ジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）の馬名の由来となった一冊だ。書店では在庫切れが続出。伊坂さんもテレビでオークスを観戦していたという。

レースから一夜明けた２５日、「『重力ピエロ』が軒並みネット書店から消えてる」とネット上で話題に。「Ａｍａｚｏｎ」のオンライン書店のページでは２５日現在「一時的に在庫切れ 入荷時期は未定です」と表示。Ｒａｋｕｔｅｎｂブックスやセブンネットショッピングのサイトも同様の事態となり、ネット上では「書店で軒並み売り切れてるらしい」「ここまで一気にネット書店からなくなるなんて」と騒然となった。

新潮文庫編集部の長谷川麻由さん（４３）はスポーツ報知の取材に応じ、伊坂さんとのやり取りを明かしてくれた。「新刊の予定があるのでメールをしていましたら、オークスをテレビで見ていて、感動しましたとおっしゃっていました」

「重力ピエロ」でも競馬の描写が出てくる。長谷川さんは「お兄さんと弟のきょうだいが主人公の物語なんですけれども、お母さんが、きょうだいが小さい頃に競馬場に行って、ちょっとトラブルに巻き込まれるみたいな場面がありまして。回想といいますか、過去の思い出のシーンで競馬が出てきます」とストーリーを紹介した。

伊坂さんは競馬好き…？「お父様の唯一の趣味が、日曜日に競馬をやることで。お父様が、数百円の少額で馬券を買ったりされていて。子どものころから一緒に応援していたと、おっしゃってました。お父様の馬券が当たったところは見たことがないんだけれども、そういう思い出があって、競馬には親しみを覚えています、ということでした。伊坂さん自身は賭けたりはしないそうです」

自身の著書が馬名の由来となったジュウリョクピエロの存在を、伊坂さんは「ちょっと前に、そういう名前の競走馬がいると知ったようで」と長谷川さん。「前回の忘れな草賞の時から、応援していらしたそうなんですけど」と前走からエールを送っていたそうだ。

伊坂さんの担当者である長谷川さんもびっくり。「発売されたのが２００３年で、２３年前で…こんなことになるとは、想像もしておらずという感じで」。ネット書店や店舗でも“爆売れ”していることを知り「たくさん注文をいただいてるみたいで。競馬ファンの方が、知って読んでくださっているのか…どういう動機で読んでくださっているのかと思うんですけど。こういうきっかけで売れることもあるんだ、と思って。本当にうれしいですね」と喜びを語った。

担当者として、ジュウリョクピエロへの興味は尽きない。「ジュウリョクピエロの馬主さん、どういう方なのでしょうか？伊坂さんの作品が好きで読んでらっしゃる方なんでしょうか…こんなことになって、すごいなと思いまして。今村さんもどんどんご活躍で。今回も史上初ってことがたくさんあって。今村さんは本は特にお読みじゃなかった、みたいな報道も見たんですけれども（笑い）。すごいですね」と陣営にエールを送った。