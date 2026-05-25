プロボクシングの元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で会見し、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝の防衛戦をメインイベントとした６月６日の愛知県国際展示場での興行を「３１５０ＦＩＧＨＴ １０」として開催することを発表した。

亀田氏とともにイベントを運営してきた株式会社ＬＵＳＨが２２日夜、「ボクシング興行の運営事業から退く」との声明を発表し、両者の提携関係の解消を発表。愛知大会は当初「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでライブ配信される予定だったが、急きょＡＢＥＭＡが全試合無料生配信することとなった。

全対戦カードは以下の通り

▽ＩＢＦ世界フライ級タイトルマッチ１２回戦

王者・矢吹正道（３３）＝緑＝ｖｓ同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝

▽５６・２キロ契約１０回戦

元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝ｖｓ元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３７）＝フィリピン＝

▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦

王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝ｖｓ同級３位アンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝

▽ＩＢＦ世界バンタム級挑戦者決定戦１２回戦

同級３位ケネス・ラバー（２４）＝フィリピン＝ｖｓ同級６位マイケル・アンジェレッティ（２９）＝米国＝

▽５３・０キロ契約８回戦

ＩＢＦ世界スーパーフライ級１４位・横山葵海（２４）＝ワタナベ＝ｖｓ東洋太平洋フライ級４位ビンス・パラス（２７）＝フィリピン＝

▽５２・０キロ契約６回戦

日本フライ級１４位・岡朱里（２１）＝ワタナベ＝ｖｓアディレット・カチキンベコフ（２０）＝キルギス＝

▽５４・０キロ契約６回戦

目黒聖也（２６）＝ＬＵＳＨ＝ｖｓヌルジギット・デュシェバエフ（２８）＝キルギス＝