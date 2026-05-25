ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 田植え作業で水田に活気 中国・雲南省曲靖市 田植え作業で水田に活気 中国・雲南省曲靖市 田植え作業で水田に活気 中国・雲南省曲靖市 2026年5月25日 15時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来） 【新華社曲靖5月25日】中国雲南省曲靖市沾益（せんえき）区では田植え作業が本格化し、水田に活気ある光景が広がっている。１４日、雲南省曲靖市沾益区で稲の苗を運ぶ人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で稲の苗を運ぶ人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で稲の苗を運ぶ人。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で水田に肥料をまく人。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１５日、雲南省曲靖市沾益区で田植え作業をする人たち。（曲靖＝新華社配信／孫文来）１４日、雲南省曲靖市沾益区で水田に肥料をまく人。（曲靖＝新華社配信／孫文来） リンクをコピーする みんなの感想は？