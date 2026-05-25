大阪城を望む“美食とリゾート体験”。ホテルニューオータニ大阪で過ごす、特別な一日へ

絶景フレンチランチに、都会とは思えない開放感のアウトドアプール。開業40周年を迎えるホテルニューオータニ大阪では、“食”と“癒し”の両方を楽しめる上質な体験が広がっています。今回は、最上階レストラン「SAKURA」で季節を味わうランチコースと、今年初の試みとしてゴールデンウィーク期間に宿泊者限定で先行オープンしていたプールを体験してきました。

大阪城を望む、開放感あふれる上質空間

SAKURA は、ホテルニューオータニ大阪の最上階に位置するフレンチレストラン。

大きな窓の向こうには大阪城公園の景色が広がり、昼間はやわらかな自然光が差し込む開放的な空間が魅力です。

落ち着きのある上品な雰囲気でありながら、肩肘張りすぎずゆったり過ごせる居心地の良さも印象的。

記念日やお祝いの食事はもちろん、女子会やご褒美ランチにもぴったりです。

季節の彩りを楽しむランチコース「ラ セゾン」

今回いただいたのは、季節限定ランチコース「ラ セゾン」。

フランス料理の伝統を大切にしながら、日本の旬食材を取り入れたお料理が並び、一皿ごとに季節の彩りと繊細な味わいを楽しめます。

コース内容はこちら。（内容は時期によって異なります。）

・始まりのお愉しみ

・桜鯛のマリネ サクラヴィネグレット 春の装い

・人参のポタージュ 玉ねぎのカプチーノ仕立て

・市場の旬魚 滋味深い味わい

・但馬鶏胸肉のロティとキュイスコンフィ カシスの風味を漂わせて

・抹茶のムースと苺ソルベ 桜の彩り

・コーヒーと小菓子

見た目の華やかさはもちろん、素材の持ち味を活かした味わいが印象的でした。

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景色から生まれる、小出シェフの料理への感性

今回、4月に就任されたばかりのホテルニューオータニ大阪 総料理長・小出 裕之シェフ にお話を伺う機会もありました。

小出シェフは、川沿いをジョギングしながら草花や季節の景色を見る時間を大切にされているそうで、

「自然の彩りや空気感から料理のアイデアが浮かぶことも多い」と語ってくださいました。

実際にコースのお料理からも、春の景色を切り取ったような繊細な色使いや、季節を感じる感性が伝わってきます。

料理だけでなく、“季節そのものを楽しむ時間”を届けたいという想いが感じられるランチでした。

大阪城を眺めながら過ごす、“都会のリゾート”POOL体験

そして今回もうひとつ印象的だったのが、アウトドアプール。

今年初の試みとして、ゴールデンウィーク期間に宿泊者限定で特別開放されており、ひと足先に夏気分を体験してきました。

水辺越しに大阪城を望むロケーションはまさに格別。

大阪市内とは思えないほど開放感があり、ゆったり流れる時間に心まで癒されます。

昼は青空と緑に包まれる爽やかな空間、夜はライトアップが美しい幻想的なナイトプールへと表情を変えるのも魅力。

2026年7月4日（土）からはDAY & NIGHT POOLとして本格オープン予定。ホテルならではのラグジュアリーな非日常空間で、夏の特別なひとときを楽しめそうです。

開業40周年を彩る、注目イベントにも注目

2026年9月に開業40周年を迎えるホテルニューオータニ大阪では、今後も特別なイベントが続々と開催予定。

なかでも注目したいのが、18階 フランス料理「SAKURA」で開催される「トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Héritage et Évolution～」。

フランス料理界最高峰とも称される名店「トゥールダルジャン」の唯一の支店である「トゥールダルジャン 東京」の特別コースを味わえる、2日間限定のガストロノミーフェアです。

伝統と革新が融合した、ここでしか味わえない特別なフレンチ体験を堪能できます。これからも目が離せませんね！

【店舗情報】

店名：SAKURA

場所：ホテルニューオータニ大阪 最上階

ジャンル：フレンチレストラン

おすすめシーン：記念日・女子会・ご褒美ランチ・特別な日のお食事

景色：大阪城公園を一望できるパノラマビュー