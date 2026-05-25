俳優の高杉真宙（29）が25日、都内で「デュワーズ12年ミズナラ」新商品発売記者発表会に登壇した。

スコッチウイスキーブランドのデュワーズから、日本限定商品「デュワーズ12年ミズナラ」が発売される。12年以上熟成された原酒をブレンド。日本のハイボール文化に着目して開発され、ソーダと相性抜群で食事に合うよう設計された。

高杉はウェブCMに出演している。「本当にいい香りがしますね。ちょっとかんきつ系というか、甘い香りがする。すごく食事に合いそう」とロックの香りを楽しんだ。

フジテレビ系のドラマ「今夜、秘密のキッチンで」（木曜午後10時）にはイタリアンシェフの役で出演中。「自宅でもお料理を作る機会がすごく増えました。ソーダ水が元々好きなので、その時は『デュワーズ12年ミズナラ』を割って飲ませていただいて、そういう楽しみ方もできる。日本食にも合うんじゃないかな。シェフ役でよかった」と笑った。

7月に30歳を迎える。今回のウェブCMはコピーに「旅路」が入っており「いろんな作品や役を通して成長していくことができると思っている。デュワーズのウイスキーのように熟成したすてきな男性になりたいと思います」と話した。