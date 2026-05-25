佐田真由美（48）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。娘にされてショックだったことを明かした。

子育ての悩みとして、高校生の娘からSNSをブロックされたことを上げた佐田は「ショックじゃないですか？ 誰にされてもショックですよね。我が愛する娘にブロックされて」と打ち明けた。

経緯を聞かれると「子どもたちに携帯を与えたばかりの頃って、どんな内容でLINEしてるんだろうと思って、一応パトロールしてたの、細かく見て。子どもたちが大きくなっていくと、高校生とかって、本当にプライバシー（なこともある）じゃないですか。のぞき見ることは絶対ダメかなと思ってチェックは止めたんです。チェック止めて、SNSフォローしようかなと思って、フォロリク（フォローのリクエスト）の承認をしてもらおうと送ったらブロックされて」と明かした。

そして「たぶん…親がね、子どもの日記を読むようなものじゃない？ 昔でいったら。それはさすがにかわいそうだなと思って。ちょっと理解のあるお母さんぽくなりたいなと思って『全然、全然、好きにやりなー』って、余裕のある母親を…」と語った。