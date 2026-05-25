＜但馬攻めはお前が総大将じゃ＞次回『豊臣兄弟！』予告。黒田官兵衛がついに登場。一方で半兵衛の表情は曇り…。雲海の「竹田城」で小一郎が目にした戦の現実とは…
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十回「本当の平蜘蛛」が放送に。
＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ
その最後に流れた第二十一回「風雲！竹田城」の予告が話題になっています。
＊以下第二十回のネタバレを含みます。
＜第二十回のあらすじ＞
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。
羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。
九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。
だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
次回予告
＊以下、本編最後に流れた次回予告
冒頭、画面に映るのは倉悠貴さん演じる小寺官兵衛（後の黒田官兵衛）。
「小寺官兵衛尉孝高にござりまする」
その声とともに深々と頭を下げる。
秀吉は驚いた表情を浮かべ、誰かへ視線を向ける。
トータス松本演じる荒木村重もまた、戸惑いを隠せない様子だ。
さらに映し出されるのは、下唇をかみ、眉間に皺を寄せながら苦々しい表情を浮かべる半兵衛。
播磨攻略の行方は
若くして家督を継いだ播磨の当主・別所長治に続き、別所家一門衆・別所重棟（忍成修吾さん）、賀相（田中美央さん）らが映し出される。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
続いて村重の妻・だし（山谷花純さん）の姿も。
半兵衛は低い声でこう進言する。
「このまんま毛利が黙っているとは思えませぬ」
「但馬攻めはお前が総大将じゃ」
険しい断崖の上に立つ羽柴勢。
宮部継潤、藤堂高虎らとともに小一郎が見据えるのは、雲海の中に浮かぶ「竹田城」だろう。
そして響く秀吉の声。
「但馬攻めはお前が総大将じゃ」
場面は変わり、戦場で刀を向ける陣笠姿の小一郎。
背景には「家臣の命をなんじゃと思うとるんじゃ！」という小一郎の怒声が響く。
次のシーンでは、甲冑を身に着けた武士の背中が。
その先にあったのは、多くの人々が磔（はりつけ）にされた凄惨な光景…。
慶と寄り添うひととき
一転して夜の場面に。
見つめ合う小一郎と慶。
慶に肩を寄せられ、小一郎は穏やかな笑顔を見せる。
束の間の安らぎ。
その先にふたりを待つ運命とは…。
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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。