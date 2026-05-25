現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十回「本当の平蜘蛛」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第二十一回「風雲！竹田城」の予告が話題になっています。

＊以下第二十回のネタバレを含みます。

＜第二十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。

羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。

九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。

だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

冒頭、画面に映るのは倉悠貴さん演じる小寺官兵衛（後の黒田官兵衛）。

「小寺官兵衛尉孝高にござりまする」

その声とともに深々と頭を下げる。

秀吉は驚いた表情を浮かべ、誰かへ視線を向ける。

トータス松本演じる荒木村重もまた、戸惑いを隠せない様子だ。

さらに映し出されるのは、下唇をかみ、眉間に皺を寄せながら苦々しい表情を浮かべる半兵衛。

播磨攻略の行方は

若くして家督を継いだ播磨の当主・別所長治に続き、別所家一門衆・別所重棟（忍成修吾さん）、賀相（田中美央さん）らが映し出される。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

続いて村重の妻・だし（山谷花純さん）の姿も。

半兵衛は低い声でこう進言する。

「このまんま毛利が黙っているとは思えませぬ」

「但馬攻めはお前が総大将じゃ」

険しい断崖の上に立つ羽柴勢。

宮部継潤、藤堂高虎らとともに小一郎が見据えるのは、雲海の中に浮かぶ「竹田城」だろう。

そして響く秀吉の声。

「但馬攻めはお前が総大将じゃ」

場面は変わり、戦場で刀を向ける陣笠姿の小一郎。

背景には「家臣の命をなんじゃと思うとるんじゃ！」という小一郎の怒声が響く。

次のシーンでは、甲冑を身に着けた武士の背中が。

その先にあったのは、多くの人々が磔（はりつけ）にされた凄惨な光景…。

慶と寄り添うひととき

一転して夜の場面に。

見つめ合う小一郎と慶。

慶に肩を寄せられ、小一郎は穏やかな笑顔を見せる。

束の間の安らぎ。

その先にふたりを待つ運命とは…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。