岩井明愛&千怜が元F1ドライバーと新車の撮影会へ 直立不動の「気をつけポーズ」でお茶目な一面も
岩井姉妹スタッフが自身のインスタグラムを更新。ホンダに所属する2人が、元F1ドライバーの中野信治氏と一緒に新車の撮影を行ったことを投稿した。
【写真】カッコいいプレースタイルとは正反対？ 2人のお茶目な「気をつけポーズ」（全5枚）
この日の2人は、明愛が赤いトップスに白のパンツとキャップ。千怜は白のトップスに赤のパンツとキャップと好対照のウェアを着用。そして中野氏を真ん中にサムズアップする3人の記念写真や、撮影中の風景、鏡を上手に使って撮ったメイク中の2ショット、明愛の運転で颯爽と走り去る動画などを公開。最後は両手を体の両側にピタリと添え「気をつけポーズ」をする2人の写真だった。レーシングドライバーとして活躍していた中野氏は、1997年に日本人5人目のF1フル参戦ドライバーとなった。さらにインディ500やル・マン24時間などに参戦した経歴を持っている。米国女子ツアーのオープンウィークに一時帰国していた2人だが、今週末にはニュージャージー州で開催される「ショップライトLPGA」に参戦予定だ。今シーズンの明愛はこれまで11試合に参戦し、9試合で予選を通過、トップ10には2回入っている。千怜は11試合中8試合で予選を通過、3試合でトップ10入りを果たしている。好調を維持する2人だが、直近の2試合では2人揃って予選落ちを喫している。一時帰国で気分を一新し、再び上位争いを展開すること、そして米国ツアー2勝目を挙げることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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