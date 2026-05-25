櫻坂46山崎天、ロッテ戦で2年連続始球式「リベンジの気持ちで挑みます！」【全文】
千葉ロッテマリーンズでは、7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦で、櫻坂46山崎天（※崎＝たつさき）が始球式を行うことが決定した。
【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天
山崎は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前の午後5時55分頃から始球式を予定している。山崎が同イベントで始球式を務めるのは、昨年の埼玉西武戦に続き2年連続となる。
■山崎天
この度、始球式を務めさせていただくことになりました櫻坂46の山崎天です！再びこのような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！今回で始球式は2回目なのですが、前回はかなり悔しい結果だったので…今回はリベンジの気持ちで挑みます！少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りたいです！そして何より、球場に来てくださる皆さまと一緒に、会場をもっともっと盛り上げられたら嬉しいです！当日は緊張もあると思いますが、笑顔で楽しみながら精一杯投げさせていただきます！どうぞよろしくお願いいたします！」
【全身ショット】クール！真剣な眼差しで歩く山崎天
山崎は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前の午後5時55分頃から始球式を予定している。山崎が同イベントで始球式を務めるのは、昨年の埼玉西武戦に続き2年連続となる。
この度、始球式を務めさせていただくことになりました櫻坂46の山崎天です！再びこのような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しいです！今回で始球式は2回目なのですが、前回はかなり悔しい結果だったので…今回はリベンジの気持ちで挑みます！少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りたいです！そして何より、球場に来てくださる皆さまと一緒に、会場をもっともっと盛り上げられたら嬉しいです！当日は緊張もあると思いますが、笑顔で楽しみながら精一杯投げさせていただきます！どうぞよろしくお願いいたします！」