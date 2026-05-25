■これまでのあらすじ

単身赴任中の夫に会いに新幹線に乗った妻。息子がはしゃぎ疲れて妻の膝の上で寝てしまうと、息子の席に見知らぬ男性が座ってきた。そこは指定席だと伝えるが、男性は「空いてるんだから誰が座っても構わないだろう」「子どもは膝の上で十分」と勝手なことを言い出して…。



息子と楽しい時間を過ごすために、私はふたり分の席を予約していたんです。それを勝手に「空いてる」と決めつけて座り込んで、横柄な態度を取る男性…。

こちらが女子どもだと思って見下しているようでした。怖かったけれど、こんな人にずっと隣に居座られたらたまらない。私は勇気を出して、事前に予約した指定席であることを再度伝えました。すると、男性は「いくら欲しい？」と財布を取り出して…。「指定席分払ってやる」って…何がしたいの？強気に出ればこちらが折れると思っているんでしょうか。そこへ車掌さんがやってきて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)