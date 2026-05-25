「ハライチ」岩井勇気（39）が25日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。ゲストが紹介した超高級トマトジュースに衝撃を受ける場面があった。

この日は「ママタレントスペシャル」として「思春期の子育て 夫婦関係の悩み告白SP」と題し、17歳と15歳の娘を持つ佐田のほか、18歳の長女、15歳の長男、9歳の次女を持つタレントの山口もえ、5歳と1歳の娘を持つタレントの菊地亜美とともに出演した。

ゲストが「買って良かった調味料＆家事の便利グッズ」としてさまざまなものを挙げる中、佐田は1個3500円の「be my flora トマトジュース」を紹介した。

「いつでも常備してるんですけれども、ちょっと高級かもしれないんですが、これって何にでも使えて。なんなら、このまま冷たいまま」と続けると、岩井は「この値段は何にでも使えないよ！！」と衝撃。「こんなんやっちゃったらダメだよ。神棚に」と驚き。

佐田は「そんなわけない。トマトジュースを冷たいまま、お塩と胡椒をして、オリーブオイルをちょっと垂らして、冷製スープにしてもおいししいですし。チキンとか野菜とか細かくして炒めて、そこにドバドバドバーッて入れて。トマトスープにしてもいい。このままカレー粉を入れたら、もう何日も煮込んだ（味がする）」とした。

岩井は「なんでこれにカレー粉入れるんだよ。これは無理です…」ともらし、笑わせた。