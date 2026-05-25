Stray Kidsフィリックスがハーフパンツ×ブラックコーデ披露！圧倒的なオーラでNYに佇む姿に「カッコ良すぎる」の声

【写真】Stray Kidsフィリックス、ニューヨークにハーフパンツで佇む爆イケショット【動画】爽やかな帰国動画

Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、Instagramを更新。アメリカ・ニューヨークにハーフパンツ姿で佇むショットを公開した。

■Stray Kidsフィリックス、マンハッタン橋を背にポーズ

LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショーに参加するため、ニューヨークに滞在していたフィリックス。最新投稿では韓国のアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）のサングラスを纏い、「See you soon」と、何かを予告するようにキャプションに添えている。

フィリックスはスタジャンと膝丈のハーフパンツ、靴下、スニーカーまですべてブラックで揃えたコーデ。レンガ造りの壁の前でオーラを放ち佇み、5枚目ではサングラスを外して、端正な顔立ちを惜しみなく見せた。9枚目からは、美しいマンハッタン橋をバックに立ち、振り返ってポーズ。そして13枚目からはビルが立ち並ぶ繁華街に場面が移り、クールな表情を浮かべた。

SNSでは「オールブラックピリちゃんカッコいい」「完璧なオーラ」「NYが似合いすぎてる」「カッコ良すぎる」「非現実的な存在感」など、多くの反響が起こっている。

■Stray Kidsフィリックスがadidasトラックジャケットを着て帰国

フィリックスは5月22日に韓国へ帰国。白いキャップ、デニム地のadidas（アディダス）のトラックジャケットというコーディネートで、爽やかに報道陣に手を振った。