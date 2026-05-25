25日15時現在の日経平均株価は前週末比1759.69円（2.78％）高の6万5098.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は645、値下がりは892、変わらずは26。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を246.39円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が234.12円、ＳＢＧ <9984>が201.94円、ＴＤＫ <6762>が185.04円、キオクシア <285A>が179.28円と続く。



マイナス寄与度は27.76円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、ファストリ <9983>が27.35円、テルモ <4543>が16.49円、コナミＧ <9766>が16.26円、三菱商 <8058>が11.97円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、空運、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、小売、倉庫・運輸が並んでいる。



※15時0分6秒時点



株探ニュース